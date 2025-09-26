Российские дилеры объяснили, как новый утильсбор изменит авторынок

Судя по черновому варианту постановления, касающегося свежей схемы расчета утильсбора, поставки новых легковых автомобилей в Россию могут сократиться до 50%. Но это случится после того, как дилеры реализуют запасы машин, оформленных по прежним ставкам.

В первую очередь он ударит по импорту новых машин

Об этом в беседе с аналитическим агентством «Автостат» рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. По его мнению, продажи со временем восстановятся, но 30-процентная просадка импорту гарантирована.

В свою очередь, директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что ввоз машин в нашу страну с двигателями мощнее 160 л.с. просядет по естественным причина минимум на 15%. В то же время эксперт прогнозирует падение продаж в среднесрочной перспективе на 15 — 20%.

Новые пошлины вряд ли смогут долго сдерживать любителей автомобилей с шильдиками санкционных брендов, уверен сооснователь LikeAvto Никита Шелехов. Согласно его прогнозу, зарубежные закупки вернутся и ценники выровняются, когда рынок адаптируется к нововведениям. А это обязательно случится, поскольку у фанатов не будет альтернативы, пояснил г-н Шелехов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, что на самом деле стоит за предложением повысить ставки утильсбора.