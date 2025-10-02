В России сертифицировали обновленную LADA Niva Travel c 1,8-литровым мотором

В нашей стране официально одобрили массовые продажи LADA Niva Travel, которая получила новый для модели силовой агрегат. Его позаимствовали у флагманской Vesta, но провели ряд доработок.

Внедорожник стал выезжать из первой «сотни» на 3 секунды быстрее

Как сообщил телеграм-канал «Автопоток», рестайлинговая Niva Travel с 1,8-литрвовым 90-сильным двигателем успела обзавестись Одобрением типа транспортного средства. В Тольятти продолжат выпускать предыдущие модификации, но с хорошо знакомым россиянам 1,7-литровым мотором.

«Сердце» обновленной «Нивы», сбросившее 25 кг, отличается от двигателя «Весты» и оригинальной головкой блока цилиндров — вместо шестнадцати инженеры сделали восемь. Мощность снизилась до 90 л.с. с 122 л.с., зато максимальную тягу подняли до 153 Нм вместо прежних 129.

В итоге эволюционировавший внедорожник ускоряется до 100 км/ч за 16 секунд, хотя раньше ему требовалось 19. Расход топлива на привычную сотню километров пробега в среднем снизился на 1-1,5 л.

В середине августа портал «АвтоВзгляд» писал, что АВТОВАЗ отзывает LADA Niva Travel из-за возможного дефекта коробки передач.