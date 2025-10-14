Названа дата начала продаж обновленной LADA Niva Travel в России

Обновленная LADA Niva Travel с посвежевшим обликом и доработанным силовым агрегатом станет доступна россиянам с 20 ноября. Массовая сборка должна стартовать в ближайшие недели.

Ссылаясь на инсайдеров, об этом пишет телеграм-канал RCI News. АВТОВАЗ попросит за новинку как минимум 1,4 млн рублей. Экстерьер популярной модели будет выглядеть современнее, а вот в салоне перемен до 2026 года не ожидается.

Главной особенностью доработанной «Нивы» с припиской Travel станет бензиновый мотор, разработанный на основе блока от родственной LADA Vesta. Речь идет о восьмиклапаннике, выдающем 90 л.с. и 153 Нм тяги. Причем основная ее часть станет доступна уже при низких оборотах.

Помимо всего прочего, инженеры поколдовали над подвеской LADA Niva Travel, заменив стабилизатор поперечной устойчивости. Предусмотрена и более эффективная тормозная система, а также LED-оптика.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда обзаведется новым мотором LADA Niva Legend.