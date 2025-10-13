LADA Niva Legend обзаведется новым мотором в 2026 году

В следующем году традиционная LADA Niva, которая на сегодняшний день продается на отечественном рынке с припиской Legend, получит свежий 1,8 литровый бензиновый мотор. Его предшественник объемом 1,7 л уйдет в историю.

Для внедорожника обещают и другие весомые доработки

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на руководителя продуктового маркетинга АВТОВАЗа Сергея Корниенко. По его словам, старая-добрая LADA Niva Legend будет «вооружена» 90-сильным агрегатом с восемью клапанами. В Тольятти начнут делать такие машины примерно в середине следующего года.

Помимо нового «сердца», для «Нивы» предусмотрены и прочие ощутимые изменения. Но в чем конкретно они будут заключаться, г-н Корниенко раскрывать не стал.

Напомним, в середине сентября у популярного внедорожника появилось больше вариантов окраски кузова. В привычную палитру добавился болотный металлик под названием «Амазония».

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв LADA Niva Legend Tayga, расписав все плюс и минусы очередной реинкарнации отечественной модели.