Минпромторг предупредил, что авторынок России рискует просесть на 25%

По итогам текущего года реализация новых автомобилей в нашей стране может составить от 1,3 до 1,4 млн экземпляров. Есть вероятность, что спрос просядет примерно на четверть по сравнению с цифрами 2024-го.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Минпромторга Антона Алиханова. По его словам, объем продаж машин, сошедших с конвейера в 2025-м, в четвертом квартале имеет шансы дойти до 350 тыс. штук с учетом актуальной динамики отечественного авторынка. Министр не исключил, что итоги года превысят показатели более спокойного в плане роста 2023-го.

Для стимулирования спроса на автомобили в России власти продолжают поддерживать работу программ льготного кредитования и лизинга. С их помощью с января по август удалось пристроить в руки владельцев 115 тыс. отечественных машин, отметил г-н Алиханов.

