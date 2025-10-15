Chery испытывает седан Arrizo 8 Pro российскими дорогами

На отечественном рынке появятся две модификации седана Chery Arrizo 8 Pro. Младшая комплектуется бензиновым двигателем объемом 1,6 л, старшая с нотками спортивного дизайна — двухлитровым. Процесс сертификации модели для России, начавшийся весной, уже приближается к финальной стадии.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». Уточняется, что китайская «восьмерка» с припиской Pro была замечена на тестах института НАМИ. В рамках испытаний прототипы колесят по нашим дорогам с особыми номерами. Учет обезличен и не привязан к конкретному экземпляру, а в документах не указаны характеристики.

Первый тестовый экземпляр получил шильдик 390T и выхлопные патрубки круглой формы, второй — символы 290T и прямоугольную имитацию выпускной системы. В итоге мощность силовых установок должна составить 197 и 254 л.с. при тяге 290 и 390 Нм. Но не исключено, что для нашего рынка моторы дефорсируют для экономии как минимум на налогах.

В Китае техническая начинка влияет и на внешность Arrizo 8 Pro. У седанов с разными двигателями отличаются бамперы, воздухозаборники и радиаторная решетка. В топе предусмотрены противотуманные фары. Переключением передач заведует 7-скоростная роботизированная трансмиссия, до обновления был доступен 8-диапазонный «автомат».

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал другие особенности Chery Arrizo 8 Pro. В России пока доступна дореформенная четырехдверка.