Злые происки врагов: кто стоит за скандальной новостью о бегстве Chery из России

Китайская Chery, с присутствием которой на российском рынке мы в конце концов смирились, нас покидает. По крайней мере, слаженный многоголосый хор отечественных печатных и непечатных изданий уверяет нас именно в этом. Портал «АвтоВзгляд» призывает не пороть пока горячку.

Разбираемся в перипетиях российско-китайских отношений и влиянии на них западной и восточной закулисы

Сразу несколько российских изданий одномоментно сообщило, что по данным сайта Nikkei Asia китайская Chery Automobile готовится выйти на биржу Гонконга и привлечь $1,2 млрд. Новость, которая нам абсолютно не интересна, сопровождается настоящим ударом по отечественным потребителям — в связи с предстоящим листингом автопроизводитель к 2027 году уйдет с российского рынка, причем передача активов трем неназываемым компаниям уже началась.

ВСЕ, НАЖИТОЕ НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ

Об уходе Chery из России практически всеми изданиями, кроме портала «АвтоВзгляд», говорится как о вопросе решенном. Все дружно повторяют точку зрения Nikkei, согласно которой в основе странных действий компании лежит как страх перед вторичными санкциями, грозящими ей за сотрудничество с Россией, так и недовольство дискриминационными ставками утилизационного сбора.

Информация о настораживающем поведении одного из самых заметных игроков отечественного авторынка (и вообще — самой, по некоторым оценкам, крупной иностранной компании из всех, сегодня работающих у нас) растекается по стране.

Тихо, тайно, полегоньку

Проползает всюду-всюду,

Незаметно, потихоньку,

Постепенно всему люду

Ум и сердце, ум и сердце наполняет

И из уст в уста летает,

Как затверженный урок.

Фото: globallookpress.com

Одни при этом удивляются — с чего бы производителю оставлять рынок, который является для него вторым по величине после китайского? Бросить все, нажитое непосильным трудом? На Россию действительно в 2024 году пришлось 25,5% совокупной выручки компании.

В нашей стране у него наработана разветвленная сеть из 372 дилерских представительств и 687 салонов. Согласно данным агентства «Автостат», по итогам 8 месяцев 2025 года бренд Chery занимает третью позицию по продажам на российском авторынке среди всех представленных марок. Если же к этому добавить реализации остальных суббрендов компании, то она бесспорно выходит на второе место.

Кто-то пытается объяснить странный демарш китайцев привычным образом — хотят надуть заокеанского санкционера. Уход, мол, Chery из России вовсе не означает прекращения продаж ее машин, а лишь фиксирует процесс замещения собственных марок на прокси-бренды по примеру новорожденного Tenet.

ЯПОНСКАЯ ПРОПАГАНДА

Может ли новость, которую вслед за Nikkei старательно несут по кочкам отечественные СМИ, соответствовать действительности? Да легко. Наши китайские товарищи — партнеры весьма специфические. Они улыбаются, заверяют тебя в поддержке и дружбе до гроба, но при этом американские санкции по большей части блюдут.

Фото: globallookpress.com

Впрочем, большого доверия не заслуживает сам первоисточник панических слухов. Nikkei — это вовсе не китайская медиакорпорация, а японская. Не секрет, что Страна восходящего солнца состоит не в лучших отношениях как с Китаем, так и с Россией.

А поскольку необъективность и ангажированность даже респектабельных мировых СМИ в последнее время стала очевидной, придать сообщению нужную окраску и где-то слегка приврать японцам ничто не стоит.

Может темнить штаб-квартира Chery? Да еще как. Хотя пространства для маневра она тогда оставили бы себе немного. Ибо сказано четко: «Китайская государственная компания заявила, что фактически покинет свой крупнейший зарубежный рынок».

Не бренды Chery и всякие там Jetour, Jaecoo, Omoda, Exeed и Exlantix, шильдики которых легко заменить на тот же Tenet, а китайская государственная компания — почувствуйте разницу. Разве что китайцы собираются следовать тактике Ходжи Насреддина и надеяться на то, что к 2027 году либо ишак сдохнет, либо эмир.

Могут темнить в российском офисе компании, где порталу «АвтоВзгляд» и агентству «Автостат» определенно дали понять, что никто никуда уходить не собирался и не собирается? Да как нечего делать. И какой из всего вышесказанного напрашивается вывод?

Фото: globallookpress.com

Мы определенно являемся свидетелями информационного вброса, сделанного японским пропагандистским медиахолдингом в интересах его хозяев с явной целью осложнить российско-китайские отношения. Как всегда, вброс был радостно подхвачен нашими неразборчивыми СМИ.

При этом остается нехилая вероятность того, что в Chery действительно испугались последствий своих слишком активных действий на российском рынке и демонстрируют американцам готовность дать задний ход.

Ну и самое главное — пока у нас не будет собственного жизнеспособного автопрома, мы так и будем зависеть от хотелок и метаний варягов.