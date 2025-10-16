297

Volkswagen выпустил прощальный Touareg Final Edition

Кроссовер можно будет заказать до апреля 2026 года

Специальная серия кроссовера Volkswagen Touareg, завершающая жизненный цикл модели, получила название Final Edition. Ключевой особенностью стала памятная лазерная гравировка на порогах, оконной рамке задних дверей, а также на передней панели в салоне и селекторе коробки передач.

Анатолий Белецкий

В пересчете на рубли «финальный» Touareg оценивается в 6,95 млн, на сегодняшний день опубликована его единственная официальная фотография. На рынке Европы кросовер можно будет приобрести до конца марта следующего года. Затем SUV снимут с конвейера навсегда, он уступит место собрату Tayron.

Среднеразмерный Volkswagen Touareg выпускался на протяжении 23 лет. «Немец» разошелся по миру тиражом 1,2 млн экземпляров, сменив три поколения. Сейчас кроссовер в основном продается в Германии и других странах Европы, в общей сложности речь идет о 39 рынках.

Многие россияне хорошо помнят Touareg и знают про него не понаслышке. Эта модель была официально представлена и у нас, ее даже на некоторое время поставили на конвейер завода под Калугой, где была налажена сборка крупноузловым методом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал все особенности финального рестайлинга Volkswagen Touareg.

