Дилеры назвали сроки начала продаж LADA Niva Travel с новым двигателем

На прошлой неделе инсайдеры сообщили, что продажи обновленной LADA Niva Travel с иным мотором начнутся в нашей стране 20 ноября. А теперь это подтвердили и представители дилерского сообщества.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, отгрузки внедорожников в автосалоны начнутся в конце ноября — начале декабря. Цен пока нет, но все те же инсайдеры говорили, что попросят за посвежевшую LADA Niva Travel как минимум 1,4 млн рублей.

— Новый двигатель получает прибавку в 7 лошадиных сил и, что важно, увеличение крутящего момента. Теперь для уверенного движения по сложному бездорожью или для обгона на шоссе не нужно будет выкручивать двигатель до предела. Также уменьшаются шумы и вибрация, что повлияет на уровень комфорта в салоне, — отметил Шапринский.

И добавил, что с запуском обновленной Niva Travel «целевая аудитория не изменится». В пользу этой модели, как и прежде, будут делать выбор те, кто живет «рядом с мегаполисами или в областных городах».

Напомним, что модернизированная Niva Travel получит 1,8-литровый восьмиклапанник на 90 л.с. и 153 Нм крутящего момента. Но движком список новшеств не ограничивается: тольяттинцы также поработали над подвеской, заменив стабилизатор поперечной устойчивости, тормозной системой, световыми приборами и внешним видом.

