В России появилась полноприводная версия кроссовера Tenet T7

Отечественный бренд Tenet расширил список комплектаций кроссовера T7. Теперь в топовой версии эта модель может похвастать «умным» полным приводом I-4WD, а также 19-дюймовыми колесными дисками с тормозными суппортами красного цвета и полноразмерной запаской. Свежее прочтение паркетника оценивается в 3 080 000 рублей.

Интеллектуальная система полного привода Tenet T7 обеспечивает, как говорят в компании, сочетание уверенной управляемости и эффективности. Предусмотрено мгновенное срабатывание, на реакцию электроники требуется до 100 мс. При необходимости на заднюю ось уходит половина крутящего момента. Производители позаботились о шести адаптивных режимах, которые подходят для любых дорожных условий. В результате кроссовер увереннее двигается, например, по грязи или снегу, сохраняя в повседневных поездках высокую топливную экономичность.

В движение «семерку» приводит 150-сильный бензиновый наддувный силовой агрегат объемом 1,6 л, переключением передач заведует 7-диапазонный «робот». С учетом полного привода на ускорение до «сотни» уходит 9,8 секунды, за пределами городской черты расходуется 7 л топлива на 100 км пробега.

Новая максимальная комплектация получила название Prime 4WD. Главным акцентом в салоне стала цифровая панель с парой 12,3-дюймовых мониторов. Шуструю работу софта обеспечивает процессор Snapdragon 8155, благодаря ему на запуск необходимых функций уходит менее двух секунд. На борту имеются полный «зимний» пакет, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт и климат-контроль, обслуживающий две зоны. Багажник можно открыть бесконтактно.

За безопасность отвечают полдюжины «эйрбегов», камеры кругового обзора, передние и задние парктроники. Не будем забывать про ABS и ESC, а также телематику, позволяющую дистанционно управлять запуском мотора, включать обогревы сидений и не только.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности кроссовера Tenet T7 для российского рынка.