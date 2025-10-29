Полноразмерные кроссоверы Nordcross 001 доехали до российских дилеров

В отечественных шоу-румах появились первые «живые» кроссоверы Nordcross 001. Они добрались до столичных дилеров, получив черные кузова и коричневые салоны. Бренд специально создан для России, «единичка» построена на платформе «поднебесного» Lynk & Co 09.

Полноприводные Nordcross 001 из первой партии удивляют своим дизайном. Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», по неизвестной причине у кроссоверов сохранилась надпись Lynk & Co в блоке задних фонарей и на ступичных заглушках колесных дисков. На некоторых машинах название бренда китайского донора закрыто темным камуфляжем, хотя все отличия между «единичкой» и «девяткой» сводятся именно к шильдикам. Правильные логотипы завод-изготовитель почему-то разместил только на капоте и руле.

На сегодняшний день Nordcross 001 оценивается в 6 290 000 рублей без учета скидок, хотя совсем недавно появилась информация, что минимальный прайс кроссовера при базовом оснащении составит на отечественном рынке 5 990 000 целковых.

Габариты семиместной «единички» — 5042х1977х1780 мм. Сиденья в салоне установлены по схеме 2+3+2. Паркетник «вооружен» 258-сильным бензиновым турбомотором объемом 2,0 л и 48-вольтовым стартером-генератором. Переключением передач заведует традиционная автоматическая трансмиссия на восемь ступеней.

