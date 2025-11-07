В России возобновились продажи LADA Largus

На отечественном рынке опять начали предлагать LADA Largus всем желающим. Продажи возобновились после вынужденного перерыва, продлившегося пару недель.

Об этом сообщает телеграм-канал AutoRun SPb. Прежде представители АВТОВАЗа пояснили, что ограниченную партию «Ларгусов» необходимо проверить из-за возможного дефекта клапана, который получают от одного из многочисленных поставщиков волжского автогиганта.

Однако в то же время в Тольятти не стали уточнять, о каком именно узле идет речь. Если верить неофициальным данным, продажи LADA Largus встали из-за проблем с блоком, влияющим на работу гидроусилителя рулевого управления. На его работу поступали единичные жалобы по гарантии.

В ходе испытаний на полигоне специалисты обнаружили некоторые особенности настроек. Они не должны были привести к каким-то неисправностям, но снижали долговечность модели. В итоге «заморозили» партию из 5000 автомобилей, о чем ранее писал портал «АвтоВзгляд».