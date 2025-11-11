Стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 8 пятого поколения

«Пятый» Chery Tiggo 8 вышел на китайский рынок, получив два варианта оформления экстерьера, четыре комплектации и одну силовую установку. В пересчете на наши деньги за новинку просят от 1,13 до 1,47 млн рублей.

Пока речь идет только о китайском рынке

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», сменив поколение, Chery Tiggo 8 стал продаваться на родине с приписками Tiger Edition и Leopard Edition.

В первом случае кроссовер может похвастать традиционной головной оптикой, массивной радиаторной решеткой и имитацией воздуховодов в переднем бампере. Внутри красуются горизонтальный 15,6-дюймовый тачскрин с оригинальным разделительным тоннелем. Габариты — 4749х1880х1710 мм при расстоянии между осями 2825 мм.

Второй вариант отличается раздельными секциями фронтальной светотехники и пересмотренным оформлением решетки радиатора. Главным акцентом интерьера сделали вертикальный 13,2-дюймовый сенсорный дисплей. Размеры составляют 4725х 1880х1705 мм, разницы по колесной базе нет.

В базовую комплектацию включили LED-фары и 18-дюймовые колесные диски, предусмотрена виртуальная приборная панель с диагональю 10,25 дюйма, камеры кругового обзора, «круиз» и климат-контроль. Мотор запускается кнопкой, на борту имеется полдюжины динамиков акустической системы. Основными фишками «топа» считаются комплекс автономного вождения (L2), атмосферная внутренняя подсветка и беспроводная зарядка для смартфона.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал технические характеристики обновленного Chery Tiggo 8, включая двигатель и трансмиссию.