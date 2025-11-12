Автобренд Nordcross запустил официальный сайт в России

В нашей стране заработал официальный русскоязычный сайт новоиспеченного «поднебесного» бренда, созданного специально для России. По факту с шильдиком Nordcross покупателям предложат автомобили марки Lynk & Co, которой владеет хорошо известный у нас автогигант «Джили».

Продукция Nordcross пока отличается от донорских машин исключительно шильдиками, в обозримой перспективе ничего изменится не должно. На сегодняшний день речь идет об одной-единственной модели — полноразмерном кроссовере с индексом 001, являющимся клоном Lynk & Co 09.

«Единичка» комплектуется 254-сильным бензиновым мотором объемом 2,0 л, обеспечивающим 350 Нм крутящего момента. Переключением передач заведует классическая 8-диапазонная автоматическая трансмиссия, предусмотрен только полный привод. Габариты — 5042х1977х1780 мм. Сиденья в семиместном салоне установлены по схеме 2+3+2. Российский ценник уже известен, за SUV просят от 6 290 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссоверы Nordcross 001 добрались до российских дилеров. В частности, в Москву привезли экземпляры с черными кузовами и коричневыми салонами.