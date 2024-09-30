Замаскировались: в России «легализуют» пять популярных у нас автобрендов из КНР

Появление в России бренда NordCross, под которым компания Geely планирует продавать у нас транспортные средства принадлежащих ей марок LEVC, Lotus, Lynk&Co, Radar и Zeekr, в принципе довольно понятно. Так китайцы планируют и избежать вторичных санкций («маскировка» дошла до того, что «НордКросс» открывает не собственно «Джили», а официально независимая от нее компания Knewstar), и неплохо заработать. Особенно с учетом того, что «зеленым» авто из КНР путь и в США, и в Европу теперь практически заказан. То есть, с одной стороны, Geely вроде сильно сокращает свое присутствие у нас, а с другой: «хитрым» образом расширяет. В этой связи портал «АвтоВзгляд» попросил экспертов оценить перспективы очередного игрока на отечественном авторынке.

Решение объединить под одним наименованием пять популярных у нас китайских брендов — Zeekr, Radar, Lynk&Co, Lotus и LEVC, продававшихся до сих пор в «серую», имеет несколько ключевых аспектов, отмечает генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников. И эти факторы могут существенно изменить ситуацию на российском рынке, полагает он. Ведь появление NordCross сделает возможными официальные продажи ТС перечисленных фирм.,

А это означает, что обладатели всех автомобилей объединенного бренда в России смогут получать полный спектр услуг от официальных дилеров, отмечает генеральный директор компании «БериАвто» Ислам Альсултанов. Стрельников соглашается и приводит пример: владельцы «серых» Zeekr до сих пор живут под угрозой блокировки своих авто, а с началом прямых импортных поставок риска потерять доступ к функционалу у них уже не будет.

При этом специалисты по-разному трактуют влияние новорожденного NordCross на стоимость автомобилей. Альсултанов уверен, что машины перечисленных марок подешевеют на 10-15%. А Стрельников полагает, что сам факт появления NordCross не окажет однозначного влияния на цены.

1/4

С одной стороны, может произойти удешевление — за счет устранения рисков, связанных с «серым» импортом. У дистрибьюторов появится возможность предложить более конкурентные цены, будучи избавленными от дополнительных затрат и штрафов. С другой же, из-за дополнительных затрат на сертификацию и налоги авто NordCross могут, наоборот, подорожать, допускает эксперт.

По мнению Стрельникова, следует ожидать появления в России под брендом NordCross нескольких моделей: Zeekr 001 (одна из самых популярных в Китае, завоевавших признание и на российском рынке); Lynk&Co 01 (молодежный кроссовер с уникальным дизайном и современными технологиями); Radar RD6 (электрический пикап, для тех, кто ищет альтернативу традиционным бензиновым моделям); Lotus Eletre (высокопроизводительный электрический кроссовер мощностью до 900 л.с., который привлечет внимание любителей спортивных автомобилей); LEVC TX (премиальный минивэн, известный своим комфортом и возможностями для коммерческого использования).

Короче говоря, создание бренда NordCross — это стратегическое решение китайской стороны, которое не только улучшит доступность популярных моделей для российских потребителей (и, следовательно, повысит уровень доверия с их стороны), но и создаст новые возможности для роста китайского бизнеса в России в условиях риска вторичных санкций, резюмирует Стрельников.