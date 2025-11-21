На автосалоне в Гуанчжоу презентовали Kia Sportage следующего модельного года

В Гуанчжоу открылся 23-й международный автосалон, собравший в своих павильонах под сотню самых разных новинок. Причем не только от местных производителей — в выставке участвуют и зарубежные бренды. В том числе, например, Kia, выкатившая обновленный Sportage.

Kia Sportage пятого поколения, переживший рестайлинг в 2024-м, переходит в следующий модельный год, и именно такую версию корейцы привезли в Гуанчжоу. Кроссовер хоть и не сильно, но все же изменился внешне. Кроме того, дизайнеры освежили интерьер. А вот габариты модели остались прежними: длина — 4685 мм, колесная база — 2755 мм.

Как передает с автосалона корреспондент портала «АвтоВзгляд», посвежевшему Kia Sportage положен 1,5-литровый турбомотор, доступный в двух степенях форсировки — на 200 и 244 л.с. Вне зависимости от того, какая именно версия двигателя установлена под капот, сочетается агрегат с 8-ступенчатой автоматической коробкой.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что GAC презентовал на автосалоне в Гуанчжоу кроссовер Aion i60 и роскошный седан Hyptec A800, которые в дальнейшем могут добраться до России. Представители китайской марки в очередной раз подтвердили, что рассматривают возможность вывода двух своих суббрендов на наш рынок.