Geely открыла российские продажи гибридного кроссовера EX5 EM-i

На отечественный рынок официально вышел кроссовер Geely EX5 с припиской EM-i, означающей наличие продвинутой гибридной системы. Она обеспечивает высокий уровень энергоэффективности и внушительный запас хода на 943 км. Движение можно продолжать даже при полностью разряженной батарее. Новинка доступна в двух комплектациях, цены стартуют от отметки 3 569 990 рублей.

Уже в «базе» D-SUV оптимально подготовлен к нашим условиям

Geely EX5 EM-i построен на модульной платформе GEA. В состав силовой установки китайские производители включили 99-сильный ДВС объемом 1,5 л, который трудится в тандеме с трансмиссией E-DHT 11-в-1, оснащенной гибридным электроприводом. Предельная отдача электромотора достигает 218 л. с. Прилагается литий-железо-фосфатная тяговая батарея емкостью 18,4 кВт·ч.

Уже в стартовой комплектации российские покупатели могут рассчитывать на зимний пакет. То есть предусмотрен обогрев ветрового стекла, форсунок стеклоомывателя, а также «баранки» и переднего ряда сидений. В рамках адаптации под российский климат объем бачка омывателя увеличили до пяти литров.

Кроссовер изначально комплектуется полностью светодиодной оптикой и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Внутри установлена 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и 15,4-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса. Доступны адаптивный «круиз», полдюжины динамиков и задняя камера.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно расписал особенности комплектаций Geely EX5 EM-i, включая топовое исполнение.