На российском рынке стартовали продажи минивэна JAC RF8

JAC RF8 создавался для широкой аудитории и полностью адаптирован к нашему климату. Одной из главных особенностей минивэна считается многофункциональный салон с широкими возможностями трансформации. Минимальная цена составляет 4 800 000 рублей.

Под капотом установлен 236-сильный двухлитровый турбомотор, который трудится в тандеме с 8-диапазонным «автоматом». Доступная тяга — 390 Нм. Бонус к управляемости и комфорту дают электроусилитель руля и многорычажная задняя подвеска с буфером сжатия. За активную и пассивную безопасность отвечает комплекс ADAS второго уровня автономности.

«Восьмерка» стала первым минивэном, построенным на специальной умной архитектуре Muse. Габариты — 5415х1895х1830 мм при колесной базе 3100 мм. Снаружи по периметру кузова расположена LED-оптика, для посадки пассажиров с обеих сторон предусмотрены раздвижные двери с электроприводами и доводчиками.

Центральное место в салоне с атмосферной подсветкой занимает 24,6-дюймовая цифровая панель, климат-контроль обслуживает три зоны, имеется дюжина динамиков. Сиденья всех трех рядов могут похвастать продольным ходом, что дает возможность перераспределять внутренний объем как для пассажиров, так и для багажа. Кстати, отделение для последнего способно вмещать от 700 до 2500 л.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал другие особенности JAC RF8.