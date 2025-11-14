JAC открыл в России прием предзаказов на минивэн RF8

«Поднебесный» автостроитель JAC, прежде баловавшийся в России продажами исключительно легковушек, открыл прием предварительных заказов на минивэн RF8. Новинка подходит как для деловых поездок, так и семейных путешествий. Цены и комплектации обещают рассекретить позже.

Речь идет о первой подобной модели бренда в нашей стране

JAC RF8 получил семиместный салон с широкими возможностями трансформации. Например, за счет встроенной системы продольного перемещения третьего ряда сидений можно самостоятельно регулировать объем пассажирской зоны и багажного отделения. Последнее, кстати, вмещает от 700 до 2500 л.

Комфорт в салоне с 64-цветной подсветкой обеспечивают трехзонный климат-контроль, кресла с встроенной вентиляцией, массажером и обогревом, а также электропривод сдвижных дверей и панорамный люк. Мультимедийный комплекс оборудован дюжиной динамиков, интерфейс имеет художественное оформление.

Ожидается, что JAC RF8 станет одним из самых привлекательных предложений в классе. Техническую начинку новинки портал «АвтоВзгляд» успел расписать еще в конце октября.