В России открыли прием заказов на обновленный кроссовер Honda Vezel

В ходе обновления Honda Vezel обзавелась более свежим дизайном и переосмысленным оснащением. Во всех комплектациях кроссовер получил один-единственный силовой агрегат. Минимальный ценник с учетом нового утильсбора стартует от отметки 2 769 900 рублей.

Поставки к нам будут осуществляться из Китая

Переднеприводный Vezel 2026 модельного года «вооружили» 124-сильным атмосферником объемом 1,5 л, обеспечивающим 145 Нм тяги. Переключением передач заведует бесступенчатая трансмиссия. В смешанном цикле заявлен расход топлива в районе 6,3 л на привычную сотню километров пробега.

Ключевые перемены коснулись экстерьера кроссовера. Колесные диски стали полностью черными, как и другие элементы, за счет чего «японец» теперь выглядит современнее. Покупатели могут выбирать между вариантами исполнения Elegance, Lifestyle и Executive.

В зависимости от желаний и размера кошелька, Honda Vezel располагает 10,1-дюймовым центральным тачскрином «мультимейдики» либо девятидюймовой версией. Альтернативой комбинированной приборной панели с диагональю экрана 4,2 дюйма служит семидюймовая цифровая.

В салоне должна порадовать инновационная система задних сидений, позволяющая трансформировать внутреннее пространство для перевозки различных грузов. При необходимости диван второго ряда поднимается вертикально или складывается в ровный пол.

В списке практичных «фишек» числятся LED-оптика, кнопка запуска двигателя и бесключевой доступ, задняя камера. Электроника умеет удерживать тормоза при остановке и помогать при движении в горку.