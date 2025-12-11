В России начали продавать первые автомобили GAC отечественной сборки

Россиянам стали предлагать первые модели из линейки GAC, сошедшие с российского конвейера. У нас выпустили небольшие партии минивэнов M8 и кроссоверов GS3. Пока ценник на такие авто выглядит привлекательнее, чем на чисто «поднебесные» аналоги.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», VIN-номера вышеупомянутых машин говорят о том, что они сделаны под Санкт-Петербургом. Точнее, на экс-заводе Hyundai, расположенном в Сестрорецке. То же самое предприятие штампует автомобили с шильдиками Solaris.

Компактные кроссоверы GAC GS3 с российской пропиской появились на свет в базовом исполнении GS в 2025 году. Кузова окрашены серым колером, а салон оформлен в темных тонах. Цены лежат в диапазоне 2 226 000-2 299 000 рублей без учета скидок. Китайские экземпляры оцениваются в 2 449 000 рублей.

Габаритные минивэны M8 с броским дизайном, составившие компанию «тройке» на питерской производственной площадке, выпущены в предмаксимальной версии GX Premium в черном цвете и темно-красным внутренним пространством. За «наши» MPV пока просят 5 643 000 рублей, а аналогичные авто из Китая обойдутся в 6 499 999 «целковых».

