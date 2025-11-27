Японское качество по-китайски: как собирают машины на заводах GAC

Первые китайские автомобили, с которыми «поднебесные» бренды заходили на российский рынок, были откровенно паршивые. Но признаем, что хотя теперь автопром КНР уже совсем не тот, однако память наших граждан длинная. Многие из них до сих пор уверены, что машины made in China гниют за пару зим, а ломаются в первую. Ходят слухи, что и сами китайцы ругают собственный автопром: мол, делают кое-как, так что лучше купить «европейца». Чтобы посмотреть, как обстоят дела на самом деле, корреспондент портала «АвтоВзгляд» отправился в Гуанчжоу: на заводы концерна GAC, продукция которого в последнее время стала довольно востребованна в нашей стране.

Гуанчжоу — гигантский мегаполис, один из самых густонаселенных в Китае. Тут сразу видно, что выбирают местные жители. А выбирают они продукцию почти исключительно местных производителей. На улицах много разномастных моделей GAC, а еще Aito и Xiaomi. Последние вообще продают в торговых центрах: как телефоны и ноутбуки.

Да, попадаются и «европейцы» — Mercedes-Benz, Audi и BMW. Говорят, что если китаец «поднялся», то он обязательно купит себе «немца». Однако ситуация неуклонно меняется. Гибриды и электромобили домашнего производства оказываются интереснее, так как берут «начинкой» и экономичностью

ЯПОНCКОЕ ВЛИЯНИЕ

И в этом смысле нам весьма интересны конвейеры компании GAC, поскольку она более чем серьезно нацелилась на российский рынок. Ее автозаводы в пригородах в Гуанчжоу выпускают модели Honda, Toyota, а также гибриды и электрокары Aion. Японцев и китайцев объединяет 20 лет сотрудничества.

1/2

За это время специалисты КНР получили практически полный доступ к «самурайским» технологиям. Прежде всего — производственным. Так, скажем, на СП GAC-Toyota в Гуанчжоу работают модульные сборочные линии, которые легко масштабировать, если появляется потребность расширить производство. А китайцы добавили к этому еще и так называемых цифровых двойников.

То есть создали виртуальную копию конвейера, куда в реальном времени поступают данные с множества датчиков. Алгоритмы машинного обучения анализируют эти данные и предсказывают сбои во время сборки. Если система обнаружит отклонение от нормативов, то сама планирует время исправления ошибки. Таким образом, до минимума снижается время простоя.

1/4

Кузова проходят многоступенчатую антикоррозийную обработку. В том числе и скрытых полостей. Так что с ржавчиной проблем быть не должно. Посмотрите на фото Toyota Frontlander, который собирают тут: в колесных арках довольно толстый слой защитной мастики.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Японцы поделились с китайцами и экспертизой по созданию платформ. Напомню, что у «Тойоты» есть архитектура TNGA, представляющая собой набор модулей и компонентов, позволяющих создавать родственные, но все же отличные друг от друга «тележки» для легковушек и кроссоверов. Так вот у GAC появилась похожая разработка под названием GPMA. В России ее знают по кроссоверам GS3, GS4 и седану Empow.

Модульная платформа GPMA. Фото avtovzglyad.ru

У всей линейки неплохие настройки подвесок. Машины неплохо рулятся и держат дорогу. Что ж, спасибо японским товарищам, что поделились знаниями. Экскурсия по заводу натолкнула меня и вот на какую мысль.

В России уже давно ходят слухи, что, мол, Toyota прорабатывает планы возвращения на наш рынок, проводит тайные рабочие встречи со своими бывшими дилерами. И это, похоже, реальный путь, по которому японцы могут вернуться в РФ.

Toyota Highlander. Фото avtovzglyad.ru

Завод GAC-Toyota выпускает массу интересных моделей: Toyota Camry, Levin, кроссоверы Frontlander и Highlander. Все они могут быть как гибридами, так и вооруженными обычными моторами. Согласитесь: более чем интересное предложение. Ну а дорогу, по которому машины поедут в Россию, наши восточные партнеры совместными усилиями найдут.

AION: ЗАВОД БУДУЩЕГО

А вот и еще одно предприятие концерна, где производят автомобили под маркой Aion. Этот молодой бренд, созданный в 2017 году — витрина технологий GAC. Под ним собирают электрокары Aion Y, Aion V, премиальный Hyptес HT и даже гиперкар Hyptec SSR (бывший Hyper SSR). Нам марка теперь тоже интересна, потому первые три кроссовера в ближайшем будущем должны появиться и в России. Правда, китайцы не говорят — когда.

1/4

Но вернемся на производство. После сварки каждого кузова идет обязательный контроль его геометрии: лазерные сканеры контролируют до 300 точек. На основе этих данных система формирует отчет о допусках и возможных отклонениях. Если есть какой-то дефект, кузов на сборочный конвейер не пойдет.

Особая гордость Aion — интерактивная система наблюдения: клиент может через приложение на телефоне увидеть, где и как собирается его автомобиль. Камеры вдоль всей линии транслируют процесс в реальном времени — от начала сварки кузова и установки батарейного блока до финальных проверок.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Заглянули мы и в центр R&D разработок. Посмотрели на инновации. Тут буквально разбегаются глаза. Вершина китайской инженерной мысли — гиперкар Hyptec SSR — 1225 лошадиных сил, разгон до сотни за 1,9 секунды. Его, кто забыл, уже выпускают серийно.

Рядом — робо-такси, то есть такси без живого водителя. Сейчас это ключевое направление многих китайских производителей. Конкуренция в отрасли жесточайшая, потому как это перспективный рынок, сулящий гигантские прибыли. GAC при поддержке таких технологических гигантов как Tencent и Huawei, разработал технологию ADiGO Pilot.

1/4

С ее помощью беспилотный автомобиль должен в полный рост самостоятельно ориентироваться на улицах. По всему Гуанчжоу уже начали работать порядка пятисот таких машин. Пока, понятное дело, в каждой сидит человек. Но это не водитель, а оператор. В случае аварийной ситуации он должен сработать быстрее автоматики. Забавно, да?

Ну и под конец — совсем уж «фантастичная фантастика»: летающее такси с вертикальным взлетом Govy AirJet и концепт GAC Trumpchi Enpulse. Одна из особенностей шоу-кара называется Virtual Battle. При движении по гоночному треку бортовой софт может создавать водителю виртуальных соперников. Их видно в зеркалах бокового обзора и на проекци­онном экране. Настоящий сплав реальных гонок и виртуального симулятора.

Одним словом, прогресс впечатляет. Когда-то китайцы взяли лучшее от Toyota и Honda. А теперь самим японцам есть, что у них перенять.