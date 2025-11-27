Японское качество по-китайски: как собирают машины на заводах GAC

Гуанчжоу — гигантский мегаполис, один из самых густонаселенных в Китае. Тут сразу видно, что выбирают местные жители. А выбирают они продукцию почти исключительно местных производителей. На улицах много разномастных моделей GAC, а еще Aito и Xiaomi. Последние вообще продают в торговых центрах: как телефоны и ноутбуки.
Да, попадаются и «европейцы» — Mercedes-Benz, Audi и BMW. Говорят, что если китаец «поднялся», то он обязательно купит себе «немца». Однако ситуация неуклонно меняется. Гибриды и электромобили домашнего производства оказываются интереснее, так как берут «начинкой» и экономичностью
ЯПОНCКОЕ ВЛИЯНИЕ
И в этом смысле нам весьма интересны конвейеры компании GAC, поскольку она более чем серьезно нацелилась на российский рынок. Ее автозаводы в пригородах в Гуанчжоу выпускают модели Honda, Toyota, а также гибриды и электрокары Aion. Японцев и китайцев объединяет 20 лет сотрудничества.
За это время специалисты КНР получили практически полный доступ к «самурайским» технологиям. Прежде всего — производственным. Так, скажем, на СП GAC-Toyota в Гуанчжоу работают модульные сборочные линии, которые легко масштабировать, если появляется потребность расширить производство. А китайцы добавили к этому еще и так называемых цифровых двойников.
То есть создали виртуальную копию конвейера, куда в реальном времени поступают данные с множества датчиков. Алгоритмы машинного обучения анализируют эти данные и предсказывают сбои во время сборки. Если система обнаружит отклонение от нормативов, то сама планирует время исправления ошибки. Таким образом, до минимума снижается время простоя.
Кузова проходят многоступенчатую антикоррозийную обработку. В том числе и скрытых полостей. Так что с ржавчиной проблем быть не должно. Посмотрите на фото Toyota Frontlander, который собирают тут: в колесных арках довольно толстый слой защитной мастики.
ОБМЕН ОПЫТОМ
Японцы поделились с китайцами и экспертизой по созданию платформ. Напомню, что у «Тойоты» есть архитектура TNGA, представляющая собой набор модулей и компонентов, позволяющих создавать родственные, но все же отличные друг от друга «тележки» для легковушек и кроссоверов. Так вот у GAC появилась похожая разработка под названием GPMA. В России ее знают по кроссоверам GS3, GS4 и седану Empow.
У всей линейки неплохие настройки подвесок. Машины неплохо рулятся и держат дорогу. Что ж, спасибо японским товарищам, что поделились знаниями. Экскурсия по заводу натолкнула меня и вот на какую мысль.
В России уже давно ходят слухи, что, мол, Toyota прорабатывает планы возвращения на наш рынок, проводит тайные рабочие встречи со своими бывшими дилерами. И это, похоже, реальный путь, по которому японцы могут вернуться в РФ.
Завод GAC-Toyota выпускает массу интересных моделей: Toyota Camry, Levin, кроссоверы Frontlander и Highlander. Все они могут быть как гибридами, так и вооруженными обычными моторами. Согласитесь: более чем интересное предложение. Ну а дорогу, по которому машины поедут в Россию, наши восточные партнеры совместными усилиями найдут.
AION: ЗАВОД БУДУЩЕГО
А вот и еще одно предприятие концерна, где производят автомобили под маркой Aion. Этот молодой бренд, созданный в 2017 году — витрина технологий GAC. Под ним собирают электрокары Aion Y, Aion V, премиальный Hyptес HT и даже гиперкар Hyptec SSR (бывший Hyper SSR). Нам марка теперь тоже интересна, потому первые три кроссовера в ближайшем будущем должны появиться и в России. Правда, китайцы не говорят — когда.
Но вернемся на производство. После сварки каждого кузова идет обязательный контроль его геометрии: лазерные сканеры контролируют до 300 точек. На основе этих данных система формирует отчет о допусках и возможных отклонениях. Если есть какой-то дефект, кузов на сборочный конвейер не пойдет.
Особая гордость Aion — интерактивная система наблюдения: клиент может через приложение на телефоне увидеть, где и как собирается его автомобиль. Камеры вдоль всей линии транслируют процесс в реальном времени — от начала сварки кузова и установки батарейного блока до финальных проверок.
МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Заглянули мы и в центр R&D разработок. Посмотрели на инновации. Тут буквально разбегаются глаза. Вершина китайской инженерной мысли — гиперкар Hyptec SSR — 1225 лошадиных сил, разгон до сотни за 1,9 секунды. Его, кто забыл, уже выпускают серийно.
Рядом — робо-такси, то есть такси без живого водителя. Сейчас это ключевое направление многих китайских производителей. Конкуренция в отрасли жесточайшая, потому как это перспективный рынок, сулящий гигантские прибыли. GAC при поддержке таких технологических гигантов как Tencent и Huawei, разработал технологию ADiGO Pilot.
С ее помощью беспилотный автомобиль должен в полный рост самостоятельно ориентироваться на улицах. По всему Гуанчжоу уже начали работать порядка пятисот таких машин. Пока, понятное дело, в каждой сидит человек. Но это не водитель, а оператор. В случае аварийной ситуации он должен сработать быстрее автоматики. Забавно, да?
Ну и под конец — совсем уж «фантастичная фантастика»: летающее такси с вертикальным взлетом Govy AirJet и концепт GAC Trumpchi Enpulse. Одна из особенностей шоу-кара называется Virtual Battle. При движении по гоночному треку бортовой софт может создавать водителю виртуальных соперников. Их видно в зеркалах бокового обзора и на проекционном экране. Настоящий сплав реальных гонок и виртуального симулятора.
Одним словом, прогресс впечатляет. Когда-то китайцы взяли лучшее от Toyota и Honda. А теперь самим японцам есть, что у них перенять.