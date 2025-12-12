Не стальные, а золотые: что будет с ценами на автомобили в России в ближайшее время

Цены на новые легковые авто в России за пять лет выросли в два раза, подсчитало на днях агентство «Автостат». То есть удорожание происходило в среднем на 20% в год. При этом, как отмечали ранее специалисты Банка России, средняя потребительская инфляция за аналогичный период составляла лишь 7,5-8% ежегодно. Иными словами, стоимость легковушки в течение прошедшей «пятилетки» росла гораздо быстрее, чем в случае с прочими товарами. Эксперты прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» ставшую устойчивой ситуацию с запредельным ростом стоимости транспортных средств и поделились прогнозами.

Естественно, у любого неравнодушного человека возникают вопросы. Во-первых — почему так? Но главное — что дальше? Все стабилизируется, и машины в дальнейшем будут исключительно дешеветь? Или хотя бы дорожать темпами, близкими к официальной инфляции?

— Проблема в том, что сравнивать средние темпы потребительской инфляции с масштабами удорожания ТС не совсем корректно, — замечает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Ведь общая инфляция — это и автомобили, и бананы, и турбины, и сосиски вместе взятые. Хотя понятно, что простому обывателю, которому с каждым годом приходится платить все больше и за сосиски, и за бананы, от этого не легче. Но увы: всегда есть товары, которые прибавляют в цене темпами, гораздо более высокими, чем остальные. В итоге машины на фоне общего пятилетнего показателя выглядят как нечто запредельно дорогое...

— Впрочем, заметно «опережающая» динамика цен стала характерной для нашего рынка легковушек после того, как в 2022 году «коллективный Запад» задействовал трансграничные рестрикции против России, -замечает независимый эксперт, кандидат экономических наук Петр Арефьев. — Этот незаконный с точки зрения международного права механизм в определенной степени эффективен.

За три с лишним года, в течение которых действует жесткий санкционный прессинг, были сильно нарушены логистические цепочки, насыщавшие отечественный рынок. Это оказало дополнительное давление на предложение и подтолкнуло вверх цены. Дополнительный и, вне всяких сомнений, очень сильный импульс придала индексация утилизационного сбора, — добавляет собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: Shatokhina Natalya/globallookpress.com

— Действительно, — соглашается Остапкович, — автомобили дорожают в первую очередь по причине увеличения издержек производства, которое, в свою очередь, очень восприимчиво к нарушению привычной логистики запчастей. И это в полной мере касается не только отечественных предприятий, но и, например, ведущих автостроителей Германии. А утильсбор — это, несомненно, еще один фактор увеличения стоимости.

При этом перспектива разрешения возникших проблем связана не только с экономикой, но и с геополитической неопределенностью. То есть сейчас предугадать, как будет развиваться ситуация, очень сложно, однако она совершенно точно будет зависеть от дальнейшего режима западных санкций. Если под внешним давлением или по каким-либо иным причинам автомобилестроение России будет сохранять высокую степень автономности, то цены не только не будут снижаться, но и, скорее всего, продолжат расти темпами, опережающими инфляцию, — уверен эксперт.

Впрочем, Арефьев считает, что ситуация на авторынке, пусть и не в 2026-м, но придет к сравнительному равновесию — цены стабилизируются или даже начнут снижаться. Правда, для прихода динамики в соответствие с темпами потребительской инфляции предстоит запастись терпением, констатирует экономист. По его мнению, это, скорее всего, случится на горизонте двух-трех лет, хотя могут понадобиться и все пять.

Фото: freepik.com

— Чтобы произошла эта долгожданная стабилизация, необходимо совпадение нескольких факторов, -уточняет эксперт. — Требуется дальнейшее углубление локализации параллельно с постепенной отменой или смягчением санкций. А на фоне улучшения ситуации с поставками импортных автомобилей и запчастей свою ценовую политику будут вынуждены изменить и отечественные производители, включая АВТОВАЗ. Кстати, у гранда российского автомобилестроения, традиционно жалующегося на жизнь, достаточно ресурсов для предложения машин по меньшим ценам даже при условии глубокой модернизации модельного ряда...

Что ж, хочется верить в позитивный прогноз, по которому отечественный авторынок движется в верном направлении, и если не в следующем году, то через пару лет легковушки действительно станут доступнее. Но что, если этого не случится ни через три года, ни через пять? Ведь мы банально продолжаем неуклонно двигаться к превращению «стальных» коней в «золотых» независимо от их возраста.

А знаменитый тезис, что автомобиль — не роскошь, а средство передвижения, сегодня уже воспринимается с грустной иронией. И с этим пора что-то делать, но странно полагать, что задача будет решена за счет все новых индексаций утильсбора.