Вопрос веры: как власти загоняют водителей в растопленный камин

Очередное социологическое изыскание выявило глубокое недовольство российских водителей тем, куда двигают автомобильный рынок финансовые и экономические регуляторы. По крайней мере, об этом говорят результаты исследования, которые были обнародованы на пресс-конференции, посвященной награждению победителям ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». Портал «АвтоВзгляд» нимало этим не удивлен.

Иногда случается и так, что совершенно бессмысленная затея пробуждает очевидный дискуссионный интерес. Скажем, чем и кому может быть интересна премия «Автомобиль года в России»? Только автопроизводителям и дилерам, поскольку основная его задача — никого не обидеть и раздать многочисленные поощрительные награды всем без исключения участникам рынка, а потом разнести весть об этом по всему белому свету. Но во время заключительной пресс-конференции неожиданно интересной фактурой поделился руководитель группы партнерских коммуникаций фонда «Общественное мнение» Роман Бумагин.

ГЛУБОКИЙ СКПЕТИЦИЗМ

Среди посетителей сайта «Автомобиль года в России», участвовавших в голосовании, был проведен масштабный опрос. Его цель — выявить, как обычные люди воспринимают сигналы авторынку, идущие от регуляторов. В первую очередь, естественно, имелись в виду такие резкие маневры Банка России и ряда министерств, как поддержание ключевой ставки на высочайшем уровне, а также введение в прошлом году нового порядка утильсбора и его дополнительные регуляторные изменения в году текущем.

Роман Бумагин ознакомил собравшуюся в пресс-центре ТАСС скромную аудиторию с весьма показательными результатами исследования. Респонденты ожидаемо не проявили жеребячьего восторга относительно манипуляций вышеупомянутых министерств и организаций.

Фото: avtovzglyad.ru

На просьбу предположить, чего же эти ведомства, в конце концов, добиваются, 26,7% опрошенных заявили, что пополнения государственной казны. За протекционизм по отношению к отечественному производителю так или иначе высказались 35,8%, а в намерении снизить покупательную способность населения регуляторов обвинили 25% участников опроса.

Такие, казалось бы, очевидные цели отраслевой политики как локализация и защита экологии набрали сущий мизер — 2,9% и 0,6% голосов соответственно. Кстати сказать, год назад экологические мотивы властей было готово принять в расчет куда большее количество респондентов — 7%.

Глубокий скептицизм продемонстрировали люди и касательно возможностей регуляторов с помощью перечисленных мер добиться формально поставленных задач. В рамках множественного выбора 56,3% выразили уверенность, что автомобили станут еще менее доступными, а 48,4% - что рухнет объем продаж легковушек. Кроме того, 61,3% уверены: принудить производителей из Поднебесной к локализации такими методами Минпромторгу не удастся, и только 17,3% неисправимых оптимистов надеются, что они откроют свое производство в России.

ДО КОНЦА ДНЕЙ

Итоги краткого экскурса в область социологии лаконично подвел сам Роман Бумагин: «Сегодня, если резюмировать так кратко текущий исторический момент, то настроение потребителей можно выразить словами — машина постепенно становится не средством передвижения, а роскошью».

Фото: avtovzglyad.ru

И действительно, 45,8% процентов респондентов собирается ездить на своем авто до конца своих или ее дней — в зависимости от того, что наступит раньше, как изящно говорится в типовых гарантийных обязательствах автоконцернов. Если, конечно, не произойдет улучшения экономический ситуации, на что надежды в ближайшем будущем маловато — условный «Запад» закусил удила и готов продолжать конфронтацию.

Несомненно, есть весомый повод для сомнений, что выборка является репрезентативной — корректность исследования не бесспорна. Тем не менее, значительная часть активных потребителей автотехники не верит ни в добрые намерения ЦБ, Минпромторга и Минэкономразвития, ни в их эффективность.

Весьма велика вероятность, что поставленных целей, если таковые действительно ставились, достичь не получится, несмотря на жесткость применяемых мер.

Очень сожалею, если причиню личные неудобства, сударыня, как говорил грабитель, загоняя старую леди в растопленный камин.

Повышение ставки утильсбора может в значительной степени компенсироваться сокращением продаж. А принудительная локализация, предполагающая как следствие укрепление технологического суверенитета отрасли, вряд ли сыграет в случае с китайскими автопроизводителями.