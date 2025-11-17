Ценовое цунами: кому выгодна нынешняя паника на российском авторынке

Еще один рекорд уставил российский авторынок в октябре. Впервые за всю его историю средневзвешенная цена нового легкового автомобиля превысила 3,4 млн рублей. Ну как тут простому автовладельцу не порадоваться неусыпной заботе властей предержащих о его благе? Портал «АвтоВзгляд» разделяет восторг сограждан и напоминает, что достижение этих зияющих высот произошло совершенно закономерно.

Средневзвешенная цена новой легковушки вот уже 15 месяцев находится выше отметки в 3 млн рублей, констатирует агентство «Автостат». Но в октябре она сделала новый рывок рer aspera ad astra — через тернии к звездам — и впервые достигла планки в 3,43 млн руб. Не подкачали и подержанные авто, цены на которые также побили рекорд, добравшись до 1,23 млн «деревянных».

ДАЙТЕ СКАЖУ ТО, ЧТО СКАЗАЛ!

Причину панических настроений на авторынке весьма точно обрисовал директор «Автостата» Сергей Целиков: «Во все трубы трубили, что утильсбор запустят, и цены взлетят. Главная формулировка, которая сложилась у людей в голове: покупай сейчас, завтра все будет дороже. То есть, в первом полугодии народ думал: зачем покупать, если завтра будет дешевле — и все поставили покупку на паузу. Сейчас же в голове у людей: купить сейчас, потому что завтра будет дороже, а что-то — намного дороже».

По отношению к сентябрю средневзвешенная цена новой легковой машины выросла на 2,2%. В сравнении со вторым месяцем осени 2024 года она поднялась на 8%. Если вспомнить такие далекие времена, как 2021-й, то разница вырастает уже до 70%.

Фото avtovzglyad.ru

Как-то Михаил Сергеевич Горбачев выдал следующую фразу: «Дайте я скажу то, что сказал!» Да, портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно отмечал, рост цен — это непреложный закон истории, неподвластный чьим бы то ни было хотелкам. Даже СССР не мог вечно удерживать их на одном уровне, но он хотя бы очень старался.

Сейчас же ни о каком старании и речи нет, поэтому цены на продукцию некоей отдельно взятой отрасли вывалились далеко за рамки разумного. Примерно об этом и заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр: «Если оглянуться на пять лет назад, то мы увидим, что цена на машины с 2020 года выросла ровно в два раза! Это очень много! Да, стоимость транспортных средств растет во всем мире, но в среднем держится на уровне общей инфляции».

КТО В ПЛЮСЕ, И КТО В МИНУСЕ

Никакого секрета в том, что именно вызвало ценовое цунами, нет ни для кого. Вот, что говорит «Коммерсанту» директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев: «Утильсбор прямо влияет на цену автомобиля, так как формирует его стоимость для импортера и для потребителя».

Да, невзирая на то, что большинство водителей выступило против новой системы уплаты утилизационного сбора, подготовленный Минпромторгом законопроект правительство все-таки утвердило. И с 1 декабря купить автомобиль по сколь-либо вменяемой цене, скорее всего, будет невозможно.

Фото avtovzglyad.ru

Для чего был сделан такой абсурдный шаг — очевидно. И речь даже не о самом введении новой системы, а о специально разогнанной шумихе с постепенным нагнетанием истерии и переносами сроков реализации минпромторговского прожекта.

Благодаря панике дилерам удалось практически полностью распродать стоковые запасы, которые в начале года по разным оценкам составляли 500 — 600 тысяч машин.

Более того, реализовать их удалось не за копейки, а по вполне себе рыночным ценам. Как сообщает «Российская газета», генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич уверен: «По многим маркам сильно сократилось количество автомобилей, попадающих под действие скидочных программ. Пока сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста цен. Это растущий спрос, повышение утильсбора, прогнозное ослабление рубля и отдельный дефицит некоторых марок, моделей авто».

Теперь, с успехом избавившись от неликвида, производители и дилеры могут спокойно ждать, пока покупательская масса переживет шок, привыкнет к новым астрономическим ценам и вновь потянется в автосалоны.