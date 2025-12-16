ПрохLADA: на какие автомобили россияне массово меняют тольяттинскую Vesta

Благодаря исходу из России популярных автобрендов, а также засилью в стране изделий китайского автопрома, снова ожили автоклубы: решать проблемы с подержанными и новыми машинами нам теперь предстоит своими силами, так что «советы бывалых» сегодня — более чем актуальны. Отдельный «вид искусства» — форумы «Лады», где обсуждаются многочисленные невзгоды главных отечественных легковушек. И там тоже есть раздел «было/стало», куда все реже попадают новые «Жигули». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

«Претензии» — так кратко можно описать ежедневные публикации на «ладовских» форумах в самой популярной социальной сети. Потребитель новыми машинами все чаще недоволен: многовато недоработок, связанных с экстренным переходом на новых поставщиков запчастей. Обосновано, будем честны. Далеко не все смежные с главным автозаводом страны производства выдерживают то качество, которое было еще в 2022-м году, так что и машины, что сегодня сходят с волжского конвейера, ломаются излишне быстро и все чаще — вообще на ровном месте.

Как следствие, все меньше поддержки и понимания получают те, кто меняют старую «Весту» на новую — железобетонный некогда электорат АВТОВАЗа. И тут достаточно сказать, что за 11 месяцев 2025-го продажи тольяттинских авто рухнули более чем на 25%. Более того, «довоенные» машины — в цене, часто превышающей куда более свежие образцы. А если мало пробега и один владелец — и вовсе могут продавать по стоимости новой.

Однако все чаще и чаще в рубрике «было/стало» (весьма популярном подразделе любого форума), мелькает отнюдь не кириллица, а иероглифы: все больше и больше преданных некогда поклонников отечественных машин, в целом «Вестой» той же довольных, переходят на сторону китайцев.

Фото: avtovzglyad.ru

Первоначально, конечно, даже в прошлом еще году, таких «перебежчиков» подвергали строжайшей обструкции. Мол, погремушку- неведому зверушку купил, которую неизвестно как ремонтировать. Но со «зверушками» уже успели познакомиться, чуть-по-чуть понять принципы их обслуживания и содержания, и выяснить невероятное: оказывается, ломаются они ничуть не чаще, а то и реже «нашемарок», запчасти уже можно найти не только у официального дилера, а вот комфорта и оснащения в них — куда больше.

Среди наиболее популярных «наследниц Vesta» — седан Belgee S50, производимый в братской Белоруссии и уже набравший немалое число адептов, несмотря на всю свою простоту и скромность. Зато недорогой, вполне надежный и выглядит симпатично. Дальше — снова Belgee, но уже кроссовер — тут и дорожного просвета больше, и опыта эксплуатации, да и реноме, благодаря изначальной модели Geely Coolray — исключительно положительное.

Автомобиль показал себя надежным и неприхотливым. Но давайте уж будем честны до конца — два миллиона рублей, которые сегодня просят за белорусско-китайскую машину так же являются важным аргументом. А в целом продажи марки за те же 11 месяцев этого года выросли у нас на 82,8%, достигнув в абсолютных цифрах 59 625 машин. Дальше в количественном рейтинге — Haval и Tenet, которые заметно дороже.

За LADA Vesta сегодня голосуют рублем разве что те, кто пересаживается с Granta: разница в классе настолько ощутима, что выбор становится вполне обоснованным. «Веста» действительно сильно круче, комфортнее и приятнее, тут не поспоришь. Но и они идут зачастую не к дилеру, а на «вторичку».

Фото: Petrov Sergey/globallookpress.com

В итоге — безрадостное вообще-то зрелище: волей судьбы отечественный автогигант получил невероятный шанс снова забрать себе образующую долю рынка, вырваться из болота и снова стать тем, кем некогда был. Но справиться с выпавшей возможностью не смог, тут же уступив Китаю.

Недавно сказанные сгоряча, конечно, слова главного тольяттинского босса о демпингующих производителях из Поднебесной — не пустой звук, в них много личного, совсем не казенного. В происходящем прямо сейчас в Тольятти действительно «виноваты» китайцы. Только вот не в демпинге дело, а в продукте.

Не может сейчас АВТОВАЗ конкурировать с «поднебесными» автобрендами, несмотря даже на феноменальные государственные дотации. Пока машины стоили по 500 000 рублей — им многое прощалось, но попытка сыграть «в высшей лиге» потребовала изменений, которые реализованы не были. В итоге имеем то, что имеем: «поздравляю, ты наконец-то купил себе автомобиль», — пишут сегодня тем, кто приобрел «китайца». И пишут это на тех самых «ладовских» форумах.