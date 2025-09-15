Махну не глядя: почему свежие отечественные авто массово меняют на иномарки с пробегом

Интересный сюжет разгорается на форумах владельцев отечественных автомобилей: все больше и больше представителей самого патриотичного класса автомобилистов, обладателей свежих, если не сказать — новых автомобилей, выставляют своих «железных коней» на продажу, приобретая взамен видавшую виды, но импортную машину с пробегом. Почему российский автолюбитель разуверился в новом авто, сделанном в России, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Форумы владельцев «Лады» — всегда любопытное чтиво. Особенно в формате «было/стало», где две партии ведут бескомпромиссную борьбу. Первая — ортодоксы, что продают старый ВАЗ и покупают новый. А вот вторая — «я устал, я ухожу» — прямо сейчас нарастает адептами и активно расширяется.

Причем, что особенно интересно, вступают в нее владельцы относительно свежих, двух-трехлетних ТС, пробег на одометре которых не разменял и первой сотни тысяч. Что покупают? От свежей «праворучки» (SubaruLevorg давно уже зовется «японской Vesta») до видавших уже виды, намотавших на колеса сотни тысяч километров российского асфальта «кореянок», «европеек», и тех же «японок».

Неужто не пугают совсем недешевые ремонты и долгий поиск запчастей? Оказывается, народ к этому привычен, но есть нюанс. В качестве примера, красочно и в «полный рост» объясняющего происходящее как нельзя лучше, вот вам крик души форумчанина, владельца LADA Vesta SW Cross.

Фото globallookpress.com

— На пробеге в 55 000 км, — пишет он, — было решено заменить задний левый ступичный подшипник по причине легкой отдачи на ступицу. После этого поехал в дальний путь и на побеге в 60 100 км загудел вновь установленный, купленный за 5000 рублей. В фирменном магазине «Лада. Деталь» был приобретен еще один оригинальный ступичный подшипник.

Сейчас ему месяц, пробег около 65 000 км: вчера заметил легкий гул на скорости свыше 100 км/ч, сегодня поднял колесо — слышен скрежет подшипника при вращении колеса. Ну еще пару тысяч он пройдет до предела. Подскажите, если ли еще варианты, поделитесь ссылкой на продавца, что приобрести, чтобы хотя бы на 20 000 км (!!!) забыть про заднее колесо. Честно сказать, устал проигрывать в этой лотерее...

Это, если что, дословная цитата, в которой только знаки препинания и орфографию поправили. И это — приговор. Ведь ступичный подшипник, который надо менять каждые 5000 км, то есть втрое чаще, чем передние колодки, и вдвое, чем моторное масло — вершина айсберга. Качество запчастей на отечественные автомобили, соседствующее с немалой уже стоимостью, сделало содержание даже свежей, 65 000 км, обкатку только прошла, машины — испытанием.

Лотереей, как верно заметил наш спикер, в которой автовладелец постоянно проигрывает. Уткнувшись в такой сервис, он вынужден переходить на импортные ТС по единственной причине: купил запчасть понятного производителя — и забыл про нее на годы. Да, она прилично стоит, а брак или подделка — возможна, но в этой лотерее уже есть шанс выиграть. А с отечественными автомобилями — нет.

Отсюда, собственно говоря, и все требования наших автозаводов о лишении физлиц права платить низкие ставки утильсбора при ввозе авто из-за границы для себя. В противном случае, понимают и в Тольятти, и в Ульяновске, российскую машину скоро просто никто не купит. Не настолько богаты.