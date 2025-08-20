Не тянут: эксперты назвали основные причины низких продаж отечественных машин

Одновременный переход всех российских автозаводов на укороченную рабочую неделю вызван, чтобы кто не говорил, феноменальным затовариванием складов. Отечественные автомобили оказались россиянам не нужны. Сами производители винят Центробанк, но что-то подсказывает, что «бревно» традиционно было не замечено. Согласны с такой постановкой вопроса и эксперты. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Отечественный автомобиль, доступный в покупке и понятный в обслуживании и содержании, был логичным выбором российского автомобилиста в любой сложной ситуации: запчасти будут, а починим сами, хоть на коленке. Более того, логику выбора подкрепляла и цена: сделанные в России машины всегда были самым дешевым предложением.

Однако в 2025-ом году ситуация изменилась настолько, что россияне вовсе отказались от идеи приобретения нового автомобиля, а если уж не оставалось выбора — шли на «вторичку» или смотрели в сторону «китайцев». Итог закономерен: отечественные конвейеры просто остановились. Затоваренные склады отправили в отпуска и на короткую рабочую неделю целые подразделения сотрудников автомобильных компаний, а те, кто посообразительнее, начали поглядывать «на сторону» в поисках новой работы.

Безусловно, ситуация будет меняться в лучшую сторону, когда ЦБ «отпустит затяжку»: снижение ключевой ставки уже «взбодрило» продажи новых авто, в том числе и отечественных, однако до выправления ситуации еще очень и очень далеко. С высокой долей вероятности, одного лишь снижения кредитных ставок отечественным автозаводам будет недостаточно для необходимого роста продаж.

Фото производителя

— Слабый спрос на новые отечественные авто сегодня обусловлен несколькими факторами, — комментирует создавшееся положение начальник управления автокредитования «Инго Банка» Андрей Еременко. — Во-первых, существует имиджевая проблема: для многих людей отечественный автомобиль по-прежнему не ассоциируется с престижем. Это не просто предвзятость, а результат многолетнего опыта владения, который не всегда был положительным.

Во-вторых, ограниченный модельный ряд также играет свою роль: отечественные производители предлагают в основном автомобили эконом-класса, в то время как потребители желают видеть более разнообразные модели, такие как кроссоверы и пикапы. Кроме того, проблемы с качеством остаются актуальными. Хотя оно и улучшилось, но все еще далеко от идеала.

Проблемы с электрикой, лакокрасочным покрытием и сборкой продолжают беспокоить покупателей, предпочитающих переплатить за более надежный автомобиль, чтобы избежать возможных «сюрпризов». Недостаток инноваций также сказывается на спросе: производители пока не предлагают полноценных «гибридов» или продвинутых систем помощи водителю. Наконец, уровень сервиса в дилерских центрах оставляет желать лучшего, что также останавливает покупателей. Проблемы с запчастями и некомпетентный персонал создают дополнительные барьеры для потенциальных клиентов, — резюмирует собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото портала «АвтоВзгляд»

— Российские автопроизводители испытывают сложности в конкурентной борьбе, — соглашается с коллегой директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков. -Соотношение цены и качества отечественных автомобилей пока не всегда соответствует ожиданиям потребителей, которые ждут доступных моделей с характеристиками глобальных аналогов.

Опыт предыдущих лет сформировал определенные стереотипы относительно надежности российских брендов. Ограниченное международное сотрудничество замедляет внедрение современных технологий, а отечественные производители материалов продолжают работать над улучшением качества компонентов от пластиков до стекла, — уверен эксперт.

Однако ключевая, похоже, причина лежит намного глубже и, как следствие, решаться будет намного дольше, чем озвученные выше. Более того, совершенно не факт, что вообще когда-либо решится. Утратив фирменную и, как показала практика, краеугольную свою особенность — изначально низкую (заметно, в разы ниже, чем у конкурентов) цену, отечественный автомобиль потерял и своего потребителя.

Фото портала «АвтоВзгляд»

— Скептическое отношение к отечественным машинам самое, без преувеличения, объединяющее чувство наших автолюбителей. Поводов для этого множество, но самая справедливая претензия, на мой взгляд, касается несоответствия цены и качества, — считает руководитель Управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. — «Дотационное» существование нашего автопрома ставит его в особые условия, при которых развитие отходит на второй план, зато ценники растут со всем рынком.

Очень хочется надеяться, что анонсированные тем же АВТОВАЗом недавно новинки изменят ситуацию. Однако в целом, к сожалению, особый «самобытный» путь стал для отечественных производителей ловушкой, в которой они рассчитывают на защиту государства без всякой связи с покупательскими запросами, изменившимися за последние десять-двадцать лет", — сетует г-н Корнев.

И с ним очень сложно не согласиться: дешевое, как известно, плохим не бывает. Но стоит поднять цену, уравнять ее с конкурентами и начать играть «в рынке», как вылезают сложности. Да в таком количестве, что приходится конвейеры останавливать. И решение, как всегда, будут искать сначала в чужом глазу, а потом, так же традиционно, в государственном бюджете. Потому что иначе придется признать собственную недоработку...