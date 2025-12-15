Совсем новый Zeekr 9X заблокировался на трассе при -35°C

В Благовещенске перегонщики провели необходимые процедуры оформления импортного Zeekr 9X, установили зимние шины и выехали в сторону Москвы. Почти сразу на приборной панели загорелся индикатор неисправности двигателя, но мужчины предположили, что ошибка может быть связана с длительным простоем и исчезнет после обкатки.

Как сообщает телеграм-канал Readovka, после преодоления примерно тысячи километров машина начала хаотично мигать различными предупреждениями. Водитель и его напарник остановились и вышли на заснеженную трассу, чтобы проверить состояние колес, и тогда электроника заблокировала двери автомобиля.

Мужчины в легких спортивных костюмах остались один на один с лютым морозом, вся их теплая одежда и ключи находились в салоне. Ближайший населенный пункт — в 60 километрах. Замерзающих перегонщиков спас проезжавший мимо дальнобойщик, который впустил их в свою теплую кабину, где они смогли согреться и выпить горячего чая.

Причины столь серьезного сбоя в работе новейшего автомобиля пока остаются загадкой для специалистов. Потерпевшие ожидают официальных комментариев о произошедшем от представительства бренда, так как инцидент поставил под вопрос не только комфорт, но и безопасность пользователей машины.

Добавим, что сейчас «серые» кроссоверы Zeekr 9X без пробега предлагаются в нашей стране по цене от 11,5 до 19 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в России начали блокироваться автомобили Lixiang.