На Шанхайском автосалоне дебютировал новейший кроссовер Zeekr 9X

Zeekr, который в ближайшее время официально выйдет на российский рынок, выкатил в Шанхае полноразмерный кроссовер 9X. По дизайну новинка напоминает минивэн 009: он получил зауженные ходовые огни, огромную радиаторную решетку и габаритный блок матричных фар в форме звезды и бриллианта.

Осматривая кузов Zeekr 9X, корреспондент портала «АвтоВзгляд» был удивлен, что дверные ручки кроссовера оказались обыкновенными, а не выдвижными. Максимальная ширина массивных задних дверей превышает метр. На крыше удалось рассмотреть лидар, образ кроссовера завершают 22-дюймовые колесные диски.

Оформление интерьера, к сожалению, осталось загадкой. Стекла выставочного образца были наглухо затонированы, в салон попасть не удалось.

Фото: АвтоВзгляд

Длина будущего флагмана марки превышает 5200 мм, ширина и высота оказались более 2000 и 1800 мм соответственно. Размер колесной базы достигает 3169 мм. Zeekr 9X представляет собой параллельный гибрид. В состав установки входит 279-сильный двухлитровый бензиновый мотор. Он способен и вращать колеса, и играть роль генератора. Дополняет ансамбль парочка электродвигателей. На передней оси установлен 395-сильный, на задней — 503-сильный.

Мы отметили для себя наличие полного привода, но емкость тяговой батареи производители пока не раскрывают. На электрической тяге новинка может проехать до 380 км. И напоследок скажем, что батарею можно зарядить с 20 до 80% всего за 9 минут. Вопрос, какой для этого должна быть зарядная станция, пока остается открытым.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Zeekr опубликовал первые фото гибридного 9X.