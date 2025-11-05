«Докатка» на LADA Vesta: как подобрать компактную «запаску» на популярную модель

LADA Vesta — машина востребованная, особенно на фоне одинаковых, но при этом дорогущих «китайцев». Многие россияне воспринимают ее как вариант безальтернативный, единственно доступный и в целом, особенно если речь идет про «досанкционные машины», актуальный. Так флагмана АВТОВАЗа медленно, но верно становится машиной народной, и как следствие, подвергается сонмам доработок и улучшений. О последствиях популярного тюнинга «Весты» рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Цены на горючее, взлетевшие уже до вполне американских показателей, коснулись всех без исключения отечественных автомобилистов: даже владельцы весьма экономичных машин начали ощущать последствия тотального подорожания. Обладатели Vesta, флагмана отечественной легковой индустрии — люди совсем небедные, однако и тут опустевший карман начал подавать сигналы SOS. И многие решили «сделать ход конем» и перевести «Весту» на газ: двукратная разница в цене на топливо, чистый мотор и доступность технологии — достаточная аргументация для поездки на СТО. Однако в дело, как всегда, вмешались нюансы.

Только китайцы могут предположить, что найдутся желающие выехать на отечественную магистраль без запасного колеса. Российский водитель таким оптимизмом не богат, поэтому «запаска» — обязательный «участник» дальнего путешествия, да и, чего уж греха таить, ежедневной городской эксплуатации. Но самое популярное место для баллона ГБО на Vesta — как раз ниша запаски, а само колесо, в случае его «выселения» из штатного пространства, занимает весь багажник, наводя в последнем самый настоящий хаос. Как быть?

Наш водитель — не из пугливых, да и смекалки ему не занимать. Дорога научит, что называется. Поэтому весьма оперативно пришли самые разные решения озвученной проблемы. И наиболее привлекательной идеей оказалась замена полновесной «запаски» на «докатку»: она и в беде поможет, и места займет в разы меньше.

Фото: LADA

Но ведь LADA компактным временным колесом никогда не оснащалась, то есть заводского решения в природе не существует. Все верно, но есть размерность и разболтовка, а так же ЦО, которые совпадают с «ниссановскими».

Нехитрый поиск и простая аккуратность в расчетах позволила подобрать идеальное и недорогое, весьма распространенное решение: «докатка» от Nissan Note. Цена вопроса — около двух тысяч «деревянных», а некоторые умельцы даже выписали рецепт, позволяющий соорудить в машине второй пол и убрать новое запасное колесо «с глаз долой»!

Эпоха самоделкиных и прочих доморощенных инженеров никуда не уходила, а череда сложностей, что так же не заканчивается, лишь закаляет российского автомобилиста, стимулируя мозговую активность. Задачки поменялись, появились новые инструменты и решения, но гаражи по всей нашей Необъятной по-прежнему заняты важным и нужным делом: в них «Жигули» превращают в автомобиль. И довольно успешно!