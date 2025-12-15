Российским дилерам презентовали кроссовер GAC S7

Гибридный кроссовер GAC S7 продемонстрировали отечественным дилерам. Продажи новинки в нашей стране запланированы на первый квартал следующего года. Примерная стоимость китайского SUV составит от 6,5 до 6,9 млн рублей, если не брать в расчет скидки и спецпредложения.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказали авторы паблика «GAC S7 клуб». По их словам, «семерке» от GAC предстоит побороться на отечественном рынке с такими конкурентами, как Voyah Free, Li Auto L6, а также Exlantix ET.

Скорее всего, до России доедет S7, «вооруженный» гибридной системой, куда входят электромоторы с получасовой мощностью 82 и 41 л.с. Хотя на родине суммарная отдача силовой установки может доходить до 501 л.с. Только за счет электротяги «китаец» способен проехать без подзарядки 180 км, общий заявленный запас хода составляет 1020 км.

Кроссовер построен на современной архитектуре EV+. Габариты — 4900х1950х1780 мм при колесной базе 2880 мм. Предусмотрено три варианта оснащения — Standart, Elite и Deluxe.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России начали продавать первые автомобили GAC отечественной сборки.