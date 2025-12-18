Toyota RAV4 нового поколения поступила в продажу

По нынешним меркам Toyota просит за RAV4 шестой генерации не так уж и много. В пересчете на наши день кроссовер оценивается в Японии минимум в 2,31 млн рублей. В обозримой перспективе новинка сможет добраться до России только благодаря параллельному импорту.

На родине Toyota RAV4 пока предлагают приобрести в двух версиях — базовой Adventure и топовой Z за 2,51 млн рублей. Позже добавится «горячий» вариант GR Sport. Габариты не изменились, составив 4600х1855х1680 при расстоянии между осями 2690 мм. Зато багажник теперь вмещает 749 л вместо прежних 733. Две существующие комплектации различаются оформлением экстерьера.

Хорошо известный в нашей стране паркетник построен на доработанной архитектуре TNGA-K. Для снижения уровня вибрации и улучшения шумоизоляции использован высокодемпфирующий клей, в целом жесткость конструкции выросла.

Сейчас RAV4 можно приобрести лишь с HEV-установкой и полным приводом E-Four. Общая отдача составляет 240 л.с., в состав системы входят электродвигатели, вариатор и бензиновая 2,5-литровая «четверка». За работу электроники отвечает свежая архитектура Arene, в том числе комплекс безопасности Toyota Safety Sense 4.0.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности салона «шестого» RAV4 и другие варианты технической начинки. Наш корреспондент как следует разглядел «живой» кроссовер в рамках автосалона в Гуанчжоу.