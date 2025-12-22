Tank отметил три года присутствия в России

На протяжении трех лет линейка внедорожников Tank сумела завоевать доверие покупателей в нашей стране. Китайские автостроители сделали ставку на узнаваемый дизайн, продвинутые технологии и адаптацию к особенностям российского климата и дорожных условий.

Tank, являющийся частью хорошо известного в России материнского концерна Great Wall Motor, сумел закрепиться, дебютировав на отечественном рынке в феврале 2023 года. Автомобили бренда гармонично сочетают повышенную проходимость рамного внедорожника с достойным уровнем безопасности, динамики и комфорта.

В то же время компания шаг за шагом развивает концепцию «проходимцев» для города, предоставляя клиентам выбор между моделями с мощным бензиновым мотором или гибридной силовой установкой на базе собственной платформы Hi4-T.

С момента начала продаж Tank сумел пристроить в РФ более 58 тыс. машин. Пока в линейку марки входят четыре модели c индексами 300, 400, 500 и 700. Причем «трехсотый», ставший бестселлером бренда, уже успел обновиться, о чем ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд».