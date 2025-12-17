В Москве прошла технологическая конференция GWM Tech Day, на которой топ-менеджеры китайского концерна вспомнили прошлое, рассказали о текущих проектах и наметили векторы развития на ближайшее будущее. А подробности — в обзоре портала «АвтоВзгляд», посетившего мероприятие.

Казалось бы, еще недавно мы дружно хохотали над первыми экспериментами незнакомой китайской компании на тему внедорожников. Пикапы Great Wall в начале двухтысячных казались нам, избалованным продвинутой западной техникой, как минимум беспомощными. Но все изменилось. Прошло 35 лет, как упорная фирма из Поднебесной пробивает себе дорогу, и сегодня мы деликатно берем свои былые усмешки назад.

Нынче концерн демонстрирует технологии, до которых традиционному российскому автопрому, увы, как до Луны. Внедорожники GWM уже на равных конкурируют с «японцами», а дилемма — брать «Крузак» или Tank — в России дилеммой, собственно, уже и не является.

GWM снабжает сам себя всеми основными компонентами. Начиная от двигателей с трансмиссиями и заканчивая инновационной начинкой типа аккумуляторных батарей и оборудования для «электричек» и гибридов.

На конференции не только все это показали, но и обозначили дальнейшие пути развития на российском рынке. И дорожки эти, как стало понятно, со временем «позеленеют». Пусть пока и не целиком. Полностью упразднить выхлопные трубы на своей продукции, исключить выбросы СО2, концерн намерен до 2040 года.

Ну а пока покупаем гибриды. Именно с ними GWM связывает ближайшее будущее. Реализации этих амбициозных планов подчинена разработка сразу нескольких инновационных платформ: Hi4-T, Hi4-Z и просто Hi4. В компании каждую из них называют интеллектуальной полноприводной гибридной архитектурой.

По сути, принципиально для нас ничего нового. Это гибридные схемы различной компоновки и конфигурации с использованием ДВС для генерации энергии, рекуперацией и прочими электрофишками. Hi4-T для продвинутых внедорожников из линейки Tank. Ее суммарная мощность может доходить до 517 л.с. Hi4-Z для «проходимцев» с более выраженными паркетно-городскими задачами. Их конек — большая мобильность и выверенные предустановки офф-роуд режимов. И Hi4, как мы поняли, просто для наиболее легких кроссоверов.

Все это не перспектива, а сегодняшний день. Ряд гибридов уже в продаже. А тех, кто еще не понял, куда катится этот мир, придется настойчиво приучать каждый день подзаряжать свой автомобиль от розетки. Пускай наличие в одном кузове как бы двух автомобилей и дороже (две группы компонентов — ДВС и Eco). К тому же следует иметь в виду нюансы эксплуатации всех агрегатов и обслуживать их.

Но есть и оборотная позитивная сторона: топливная экономичность и, например, возможность разгона гибридного внедорожника до сотни быстрее 4 секунд. Уж не говоря о запасе хода подобного автомобиля от GWM более 1000 км. Какой-никакой, а выбор, который со временем всем нам придется делать...

Так или иначе, GWM сегодня успешен по всему миру. Он продает машины в 170 странах мира. За все время напродавал уже более 16 млн, и тиражи с каждым годом растут. Только за последние 10 месяцев продукция концерна нашла на Земле около 1,2 млн. покупателей. Работают на это 13 предприятий, 10 из которых в Китае.

А планы в России, как и прежде, амбициозны: дальнейшая локализация, подключение помимо заводов под Тулой и Калугой площадки калининградского «Автотора». Что и понятно, брендов у GWM нынче хватает — Haval, Tank, Ora, Wey, а также линейка пикапов Poer. Хотя не каждый из них, между нами, зашел на ура. Так или иначе, по словам главы GWM International Паркера Ши, помимо инвестиций россиянам в перспективе стоит ждать строительства мощной промышленной экосистемы. Звучит убедительно, чтобы это ни значило.

А в качестве примера, насколько аккуратно GWM прислушивается к чаяниям россиян — к запросам наиболее приоритетного для себя иностранного рынка, нам привели не только традиционные аргументы. Такие, как исчерпывающие зимние пакеты или привычные для нас стандарты умной мобильности (зашитые в медиасистему полезные приложения «Яндекса» или «ВК»). Мы такое приветствуем, но любопытно другое — как недавно обновился Tank 300, и как китайцы реагируют на обратную связь.

В GWM похвастались, что удовлетворенность клиентов популярным внедорожником составляет изрядные 9,1 балла из 10. Наибольшие претензии аудитория высказала по поводу шумоизоляции, медиасистемы и алгоритма работы рычага управления поворотниками. Так вот рестайлинговый Tank 300, помимо внешних штрихов и прочего, модернизирован именно по указанным выше пунктам. Улучшили шумоизоляцию окон, прокачали «планшет» и упростили взаимодействие с капризными переключателями. Выходит, действительно прислушиваются...