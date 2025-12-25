Эксперты рынка не видят перспектив обновления дряхлеющего автопарка России

Понятно, что каждый, кому небезразлична судьба отечественного автопарка, интересуется, насколько изменился с начала уходящего года авторынок нашей страны. И главное — чего ждать в этом смысле в предстоящем 2026-м. Портал «АвтоВзгляд» вместе с отраслевыми экспертами подвел итоги 2025 года для отечественного автопрома и всего российского рынка, а также попытался очертить контуры тревожного будущего.

Вот и 2025-й подходит к своему концу. В самом его начале, когда специалисты подводили итоги года предыдущего, средний возраст самого востребованного гражданского ТС — легковушки — составлял в нашей стране 15,5 лет. Это, скажем прямо, вызывало крайне негативные оценки специалистов.

— Надо признать, что в целом тенденции тревожные, — констатирует глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. — Российский автопарк стареет. Очевидно, постепенно снижается качество всех эксплуатируемых сейчас нашими соотечественниками машин. Одновременно сокращается количество мощных транспортных средств. То есть на обновление парка в обозримом будущем рассчитывать не приходится...

— Если характеризовать состояние всего отечественного автопарка в целом, то вполне допустимо употребить термин «ржавеем», — указывает глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов. — Хотя количественная оценка Минпромторгом рынка новых легковых авто верна (а чиновники, напомним, оценивают его в 1,3-1,35 млн штук, что соответствует его количественному сокращению за год примерно на 13-16%), то состояние рынка в целом сложно назвать здоровым: у его участников нет возможности зарабатывать и развиваться. При этом основной отечественный производитель, АВТОВАЗ, несмотря на колоссальную господдержку, не смог нарастить рыночную долю...

Аналогичной позиции придерживается вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он считает очевидным, что российский парк продолжит дряхлеть, и показатели его реального возраста по итогам уходящего года, которые будут вскоре озвучены специалистами, скорее всего, отразят этот факт. АВТОВАЗ тоже не скрывает реального положения дел, соглашаясь, что продажи заметно упали, и повышение утилизационного сбора не смогло в полной мере подстегнуть спрос на продукцию отечественного гранда.

Фото: Shatokhina Natalya/globallookpress.com

Однако «игры с утильсбором», как замечает г-н Жигалов, уже вызвали острую реакцию общества: цены растут, а на какие цели тратятся собираемые средства — не ясно. Но с 1 января 2026-го ставки снова вырастут, негодует представитель дилерского сообщества. Что, в свою очередь, приведет к новому повышению прайсов в автосалонах, по началу — «ползучему», но готовому усилиться при снижении курса рубля.

Автопарк стареет, отложенный спрос накапливается. Экономика, по мнению эксперта, стала заложницей одномерной политики ЦБ: «удушить нельзя кредитовать». Оставлять ключевую ставку высокой — значит усугублять погружение в рецессию и накапливать структурные проблемы, которые еще много лет потом будут сказываться. Правда, быстро ее снижать тоже нельзя, признает собеседник портала «АвтоВзгляд». Есть риск вызвать потребительское цунами, когда деньги с депозитов выльются на рынок и вызовут всплеск инфляции.

Поэтому текущее вялое состояние авторынка, скорее всего, сохранится до победного завершения СВО, делает вывод Жигалов. Хайцеэр тоже считает именно смягчение геополитической обстановки важнейшим фактором будущего роста, но признается, что не видит возможностей для такого изменения ситуации.

Глава ФАР Канаев соглашается, что геополитическая напряженность вокруг России чрезвычайно важна в смысле дальнейшего развития ситуации на российском авторынке. При этом незаконные с точки зрения международного права рестрикции «коллективного Запада», несмотря на свой сомнительный статус, будут, по его мнению, отменяться постепенно. А первыми, кто в этой ситуации сделает новый рывок на наш рынок, будут азиатские бренды, уверен собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: pvproductions/freepik.com

Впрочем, они уже начали возвращаться. Еще весной российские потребители увидели в салонах новую линейку одного из известных южнокорейских брендов, замечает эксперт. И это, по его глубокому убеждению, только начало процесса. Причем, как мы видим, возвращение началось без привязки к отмене «санкционного» режима.

Более того, сама по себе отмена санкций, по мнению Канаева, не принесет облегчения отечественному авторынку. Ведь цены на машины сильно выросли из-за неоднократного повышения «утиля» и недоступности кредитов для подавляющего большинства российских граждан.

В целом, сходятся во мнении эксперты, хотя 2026 год вполне может принести дополнительный негатив на российский авторынок, причин для его «похорон» все же нет. «Денег нет, но мы держимся».