Полная утилизация: хиреющий российский автопром утянет на дно всю экономику страны

Грандиозный системный кризис переживает сегодня все отечественное автостроение. При этом сложившаяся ситуация угрожает крахом не только самой отрасли, но и всей экономики страны. Такие выводы неизбежно следуют из декабрьского аналитического обзора «Тормозной путь» Центра стратегических разработок (ЦСР), который портал «АвтоВзгляд» проанализировал вместе с директором Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгием Остапковичем.

Общий объем производства в отечественном автопроме за январь-октябрь 2025-го, по данным Росстата, уменьшился на 22,2% относительно аналогичного периода прошлого года. В октябре спад составил 38,4%, что представляет собой наихудший результат среди всех сегментов промышленности, заметили аналитики.

Выпуск легковушек за 10 месяцев 2025 года сократился в сравнении с январем-октябрем 2024-го на 9,6%, а их продажи за 11 месяцев упали в годовом выражении на 17,8%. Было, в частности, реализовано на четверть меньше машин LADA, традиционно лидирующих в структуре российских продаж.

Такой провал, как отмечается в исследовании, вызван давлением высокой учетной ставки ЦБ РФ (из-за которой объем выданных автокредитов за 10 месяцев нынешнего года сократился на 28,5%) и слабой конкурентоспособностью продукции внутреннего производства перед импортом.

Заметно «сдал» и коммерческий транспорт, на котором, очевидно, сказалось резкое охлаждение деловой активности. Производство грузовиков за январь-октябрь 2025 года обрушилось на 32%. Продажи крупнотоннажных машин уменьшились на 56%, среднетоннажных — на 46%. Немногим лучше ситуация со спецтехникой: реализации дорожно-строительных ТС в январе-сентябре 2025 года сократились на 41,3%, сельскохозяйственных — на 26,5%.

Фото: wirestock/freepik.com

Нетрудно понять, что такое развитие событий знаменует не просто масштабные сложности в отдельно взятой отрасли промышленности. Аналитики ЦСР обозначают ситуацию как риск появления «опережающего индикатора общеэкономических проблем».

Иными словами, без преувеличения хиреющий сегодня российский авторынок со всеми его жестокими вызовами — запредельными ценами, отсутствием доступного кредитования, ограниченным предложением, нехваткой качественных запчастей, дороговизной техобслуживания и, вследствие всего этого, дряхлеющим автопарком уже возглавил антирейтинг наиболее уязвимых отраслей. Более того, он вполне может потянуть за собой «вниз» прочие сферы экономики.

Портал «АвтоВзгляд» регулярно обращает внимание на фактически запретительный уровень ключевой ставки (в 2025-м — в диапазоне 16,5-21%), который лишает большинство простых россиян возможности приобрести новое ТС без необходимости надолго впасть в кредитную кабалу. То же самое отсутствие недорогих денег выбивает почву из-под ног малого и среднего бизнеса, ощутимо бьет по комтрансу.

Ситуацию сильно осложняет политика властей в отношении автомобильного импорта: неоднократные индексации утильсбора сделали малопривлекательными поставки целых категорий транспортных средств, однако не помогли развитию отечественного автопрома, лидеры которого по-прежнему выдают на-гора не самую конкурентоспособную продукцию по слишком высоким ценам. А глубина локализации моделей, предлагаемых поставщиками из Китая, явно пока не достигла показателей, способных заметно сгладить негативную статистику.

Фото: karlyukav/freepik.com

При этом эксперты обычно указывают на острую потребность авторынка и всей экономики России в целом в доступном финансировании, которого сейчас лишены целые отрасли промышленности и многочисленные социальные слои. Порой звучат прогнозы, согласно которым ситуация может выровняться в ближайшие два-три года, но ее разрешение в значительной степени будет зависеть от геополитической обстановки.

Однако никаких гарантий скорой внешнеполитической разрядки, которая точно будет сопровождаться отменой критичных для России западных санкций (как и очевидных механизмов долговременного поддержания такого статус-кво) пока просто нет.

— Тем временем автопром уже потерял доходность, а это означает нехватку оборотных средств, инвестиций, — замечает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — А нескончаемые индексации ставок утильсбора не помогают отрасли. Сейчас она остро нуждается в субсидиях или, как альтернатива — в налоговых послаблениях.

Но это полбеды. Главное в том, что «задирание» учетной ставки ЦБ лишает производителей очень важных для него «длинных» денег, а рынок — платежеспособного спроса. Да, теоретически никакой катастрофы нет: за охлаждением обычно следует стадия подъема. Но когда у людей в массовом порядке снова возникнет желание покупать вместо того, чтобы сберегать, сейчас сказать невозможно. Другими словами, жесточайшие риски для автомобильной промышленности и внутреннего рынка, а значит — и для экономики огромной страны — сохраняются, — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд».