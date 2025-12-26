Evolute объявил дату начала продаж кроссовера i-Space с полным приводом

В сентябре отечественный бренд Evolute выкатил на российский рынок обновленный i-Space с гибридной силовой установкой и безальтернативно передним приводом. Теперь же, в преддверии праздников, производитель объявил дату начала продаж кроссоверов с четырьмя ведущими колесами: они поступят в шоу-румы дилеров в январе-марте 2026-го.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд», суммарная мощность установки, предусмотренной в полноприводной модификации, достигает 367 л.с. и 470 Нм крутящего момента. До первой сотни кроссовер в этой версии разгоняется за 7,1 секунды. Расход топлива заявлен на уровне 5,6 л на 100 км, а максимальный запас хода — 1000 км. Такие машины будут доступны исключительно с пятиместным салоном. Никаких других отличий у нового исполнения, судя по всему, не будет.

Габариты Evolute i-Space: 4760/1865/1710 мм, колесная база — 2785 мм, дорожный просвет — 180 мм. Если речь идет о переднеприводном кроссовере, то можно приобрести как пяти-, так и семиместную версию. Емкость тяговой батареи составляет 25,1 кВт*ч, объем топливного бака — 60 л. Потребляет SUV с ведущей передней осью столько же — 5,6 л на 100 км. Но вот суммарный запас хода у него, что логично, выше — 1250 км.

Что касается цен, то пятиместный Evolute i-Space с передним приводом просит за себя от 2 490 000 рублей с учетом скидки по госпрограмме (35% от рекомендованного розничного прайса, но не более 925 000 целковых). Семиместный — от 2 590 000 руб с тем же дисконтом. Сколько будет стоить модификация с полным приводом, пока непонятно: очевидно, производитель раскроет цены ближе к старту продаж, намеченному, как уже было сказано, на первый квартал 2026-го.

Добавим, что по итогам 11 месяцев 2025 года Evolute занимает лишь 40-е место в рейтинге по продажам новых автомобилей. С января по ноябрь официальные дилеры бренда реализовали 2772 машины, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Не так давно «Эволют» отказался от седана i-Pro, и теперь в его линейке осталось четыре кроссовера: i-Joy, i-Space, i-Sky и i-Jet.