Для России официально анонсирован кроссовер GAC S7

Согласно предварительной информации, до нас должен добраться гибридный GAC S7 с полным приводом. Изображение новинки уже появилось на официальном русскоязычном сайте бренда, там же прописано обещание скорого начала продаж.

Точные характеристики GAC S7 для отечественного рынка пока неизвестны, но в целом спецификации модели не являются секретом. На родине кроссовер продается с логотипом марки Trumpchi. В основе лежит архитектура EV+, габариты — 4900х1950х1780 мм. Расстояния между осями составляет 2880 мм. Силовая установка полноприводной версии суммарно выдает 501 л.с., предусмотрена батарея емкостью 36,3 кВт·ч.

Ключевой «фишкой» экстерьера считается головная светотехника с двумя ярусами. Салон исключительно пятиместный. Помимо приборной доски, внутри установлен довольно крупный планшет мультимедийного комплекса. Вместо привычного селектора переключения передач предусмотрен подрулевой рычажок.

В Китае кресла «семерки» оборудованы функцией обогрева, встроенной вентиляцией и массажером. Имеется и внушительный набор ассистентов водителя с лидаром, но, похоже, что последний покупателям из РФ не достанется.

Остается лишь добавить, что первая презентация новинки для российских журналистов запланирована на 4 февраля.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что GAC S7 показали отечественным дилерам.