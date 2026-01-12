Большой папа: тест-драйв полноразмерного кроссовера GAC Hyptec HL

Большие кроссоверы на электротяге китайские автостроители завозили в Россию медленно и с опаской, но, как выяснилось, не зря рисковали. Наши люди такие машины распробовали. И вот очередной претендент на успех — GAC Hyptec HL, представленный и как гибрид, и как чистый электромобиль. А есть ли у новинки рынка шансы потеснить лидеров сегмента в нашей стране, выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе первого тест-драйва машины.

Мы уже не ломаем языки, когда говорим о Zeekr или Lixiang. И, похоже, пора выучить название еще одной марки — Hyptec. Это суббренд концерна GAC, выросший из линейки Aion. Под «Хайптэком» продают исключительно дорогие и технологичные модели. GAC Hyptec HL — флагман линейки. По размерам и амбициям метит аккурат между Tesla Model X и Zeekr 9X. В КНР автомобиль уже продают, а разговоры о выходе на внешние рынки, включая Россию, идут все громче.

ГЛАВНОЕ — ПОПАСТЬ

Внешне автомобиль внушает: длина — 5126 мм, высота — 1750 мм, колесная база — 3088 мм. Типичный большой SUV, у которого в России может быть очень выигрышное позиционирование. По размерам он немного недотягивает до Lixiang L9 и уже помянутого Zeekr 9X. Полностью электрических версий две — задне- и полноприводная. Суммарная мощность силовых установок — 340 и 510 сил соответственно. Для обеих модификаций есть два блока тяговых батарей емкостью 95,9 кВт·ч и 108,35 кВт·ч. Отсюда разница в запасе хода — 670 или 750 км по китайскому циклу CLTC. Зимой, естественно, будет меньше.

Но нам, прежде всего, интересен гибрид. А он может быть только заднеприводным. Тут стоит 1,5-литровый бензиновый мотор, работающий как генератор для батареи CATL Freevoy емкостью 60 кВт·ч и не имеющий прямой связи с колесами. Отдача такой силовой установки — 340 л.с. Снаряженная масса — 2,5 тонны. Монопривод — это и плюс, и минус. Конечно же, наши люди ценят автомобили со всеми ведущими. В то же время заднемоторная компоновка делает автомобиль заметно дешевле.

И сразу скажу, что в основе машины лежит современная электрическая платформа с 800-вольтовой архитектурой. То есть батарея способна заряжаться с 20 до 80% минут за десять. Круто, но надо принять во внимание нюансы российских зарядных станций, многие из которых имеют определенные ограничения. Так что быстро «залить полный бак» не получиться. Скорее всего, на это уйдет около 50 минут. Столько же требуют машины с менее продвинутой 400-вольтовой системой.

1/8

ДОРОГО-БОГАТО

При первом же взгляде на Hyptec HL становится понятно — китайцы наигрались в агрессию и футуризм. Теперь в приоритете спокойный и где-то даже строгий дизайн с чистыми линиями. Двухярусная оптика, гладкие боковины, утопленные ручки дверей — все строго и по делу.

На дороге HL выглядит тяжелым и статусным, в потоке не теряется, но и не кричит о себе. Единственная «хулиганская» деталь — табло из светодиодов спереди, на которое выводятся надписи и простые рисунки. Штука не новая на китайских машинах. Сейчас похожее решение есть у Zeekr — светодиодная панель Zeekr Stargate.

Сажусь в кресло водителя. Тут все знакомо. Такое ощущение, что принципы построения архитектуры салона уже стали стандартом для всего китайского автопрома. Минимум физических кнопок, огромный экран в центре, цифровая приборка и пара индукционных зарядок для телефонов на передней панели. Материалы отделки — кожа, мягкий пластик, вставки под дерево. Выглядит богато, на ощупь тоже все хорошо, да и по оснащению претензий нет.

Уже в базе значится проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль, система кругового обзора, автопарковщик, мониторинг слепых зон и другие блага. В топе есть даже холодильник! Про автопилот ADiGO и софт с искусственным интеллектом DeepSeak подробно писать не буду. Если машина попадет в Россию, все это богатство, скорее всего, работать не будет.

Перед тем как тронуться, оцениваю задний ряд. Тут он главный. Есть два раздельных кресла с электрорегулировками, вентиляцией, массажем и оттоманками. Однако пространства для ног хотелось бы иметь чуть больше. Под потолком — большой монитор. В общем, не хуже, чем у конкурентов. Про третий ряд особо сказать нечего. Он есть — и на том спасибо. Места не слишком много, хватит разве что для детей.

1/7

ПОЛНЫЙ РЕЛАКС

Теперь — за руль. Старт абсолютно бесшумный и плавный. Никаких рывков и нервозности, машина будто плывет над асфальтом. С первых метров ясно — это не спортивный снаряд. В «баранку» HL встроены специальные сенсоры, анализирующие силу хвата водителя и настраивающие под это параметры пневмоподвески и рулевого управления.

Выжимаю из машины максимум на участке с искусственными неровностями, имитирующими переезд бревен. Чувствуется, что по кузову пошла волна, но она весьма умеренная. Руль легкий, но информативный ровно настолько, насколько нужно большому кроссоверу. Это не про драйв, а про спокойное и уверенное движение. Предположу, что в дальней дороге в таком режиме может и укачать: придется бороться с сонливостью.

Маршрут нашего заезда, как и скорости, были небольшие, потому я ни разу не услышал, как подключается бензиновый мотор. Автомобиль двигался исключительно на электротяге. То есть для серьезных выводов нужен полноценный тест. Но в целом при нашем первом знакомстве Hyptec HL понравился. Большой, комфортный, технологичный гибрид, который не пытается копировать конкурентов, а идет своим путем. Если модель действительно доберется до России и получит адекватный ценник, у нее есть все шансы найти своих покупателей.