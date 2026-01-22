Chery пополнит линейку Arrizo флагманским седаном 8L

Хорошо известный в нашей стране «поднебесный» автогигант Chery планирует выпустить в 2026 году флагманскую для семейства Arrizo четырехдверку с индексом 8L. Возможно, ближе к началу продаж модель обзаведется иным обозначением, но сроки начала ее реализации пока неизвестны.

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», перед появлением в дилерских центрах у себя на родине Chery Arrizo 8L имеет все шансы превратиться в Arrizo 9. Различные китайские производители любят играть с неймингом ради более четкой градации моделей в своих линейках.

Впервые о грядущем появлении на свет удлиненной «восьмерки» стало известно в середине января. Автомобиль анонсировали в рамках мероприятии Chery Family Banquet-2026, а теперь по Сети начали гулять первые официальные изображения машины. Впрочем, в России этот седан вряд ли появится учитывая, что Сhery довольно активно сворачивает свой бизнес в нашей стране, передавая «бразды правления» отечественному бренду Tenet. А у последнего планов поставить на конвейер даже продающуюся еще в России Chery Arrizo 8 пока нет.

Пока же отечественные автолюбители могут приобрести «восьмерку» минимум за 2 815 000 рублей. Под ее капотом будет стоять 150-сильный турбомотор объемом 1,6 л, агрегатированный с 7-диапазонным преселективом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Chery испытывает седан Arrizo 8 Pro российскими дорогами.