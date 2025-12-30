Реанимация «корейца»: еще одна причина купить старый Hyundai вместо нового «китайца»

Ценообразование новых автомобилей в России настолько далеко уехало от реальности, что рынок чувствует лишь усугубление условий сделки: покупаем в преддверии нового «утиля» и не секундой раньше. Однако, машины — обычные, дешевые, доступные — необходимы, поэтому народ начинает искать варианты. И предложение на этот спрос активно отвечает, периодически выдавая очень «вкусные» варианты. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

«Гранта» за миллион и «Веста» — за два: вот волнорез, о который из раза в раз разбивается желание приобрести новую машину. Мозг еще помнит Toyota Land Cruiser 200 за 2 999 000 рублей, а глаза видят китайский кроссовер за пять «лямов». Несостыковочка. Диссонанс!

Но ездить надо, а старый, который в наличии сейчас, автомобиль все чаще и чаще подкидывает «задачки» на четыре и более нулей в чеке от СТО. У любой машины есть ресурс, и однажды она его, этот ресурс, выходит. Что делать? Вставать в очередь на поклон в кредитный отдел и занимать под 30% годовых? Брать «Жигули»?

Намедни в социальных сетях попалась «раскадровка» банковских аппетитов за самую дешевую LADA Granta: тройная переплата в итоге и полное отсутствие гарантии, что машина буквально доедет до последнего платежа. Стоит ли игра свеч? С аналогичными умозаключениями, судя по всему, столкнулись многие соискатели авто по доступной цене: очередей в автосалонах не видно, зато на каждое объявление о продаже чего-то более-менее приличного сразу приезжает толпа страждущих.

Фото: globallookpress.com

Достойно смотрящийся, вполне аккуратный Renault Sandero с одним владельцем и пробегом в 95 000 км, например, породил целый дворовый аукцион недавно. В который, заметим, включились не только «собравшиеся по поводу», но и проходившие мимо. Во дела! Однако такие машины — бриллиант среди тонн «чермета», которые можно покупать лишь по 12 рублей за килограмм. Или нет?

Из раза в раз ловим себя на мысли: как же сильно упали наши требования к машине (в частности — подержанной) за последние несколько лет. Вот хороший пример: спрос на укатанные до дыр, с заклинившими моторами и пробегами «около 400 000 км» Hyundai Solaris и Kia Rio, даже отслуживших в такси и доставке, снова велик.

Причина тому — партия новых моторов, прибывших в Россию в канун нового года. На всем известной барахолке можно купить свежий, с иголочки движок на «Солярис» за 92 000 рублей. С документами! Причем, варианты есть разные, не только для «Солярки»: продавец предлагает двигатели G4LC, G4NA, G4FC, G4KE, G4KD, G4FA и ряд других. А теперь давайте считать математику процессов.

Трехминутный мониторинг доски объявлений предоставляет сразу несколько предложений на покупку Solaris/Rio в диапазоне 250 000-300 000 руб. с проблемным движком. Кузов (на фото, по крайней мере) вполне приличный; салон, конечно, убит и затерт.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Допустим, за 300 000 покупаем такую машину — одна была даже с единственным владельцем — и сразу везем в сервис. Установка движка обойдется в 15-20 тысяч рублей за работу, сверху накинем еще 30 000 на допзатраты: запчасти на «корейцев» очень доступны.

Подушка двигателя, например, стоит 1500 руб., комплект сцепления с выжимным подшипником — 5800. Контрактная коробка передач, на всякий случай, еще 60 000. Ну и чтобы совсем красиво, еще 30 000 — на «перетрясти подвеску: амортизаторы — 5000 за пару, рычаги — 5000 за пару, шаровые — 1000 за пару, передний ступичный подшипник — 2000. Еще раз проговорим: цена на корейские запчасти — уже ниже «Жигулей»!

Что получим в итоге? 500 000 рублей за вполне пригодный к длительной эксплуатации автомобиль с новым, вниманием, мотором, контрактной мМКП, новым сцеплением и новой же подвеской.

Для пущего эффекта можно еще сверху его покрасить «акрилом» — от 30 000 рублей — и приобрести чехлы — от 3500. Новые передние кресла — 18 000 рублей. Да, придется вкладывать наличные и потратить немало времени, а потом еще и мастера подождать не менее двух недель. Да, 600 000 рублей. Но это уже будет автомобиль, который порядком послужит, а после продастся дороже, чем был куплен с учетом всех вложений.