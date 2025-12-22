Пикап в семью: первый тест-драйв новейшего Sollers ST9

Найти грязь в окрестностях Москвы — та еще задача. Но когда нашел... Площадка когда-то была парковкой, но по осени превратилась в раскисшее месиво с лужами. Выбираю траекторию с неприличным диагональным уклоном через самую глубокую и... Да, не так корреспондент портала «АвтоВзгляд» представлял первое знакомство с новейшим российским пикапом Sollers ST9.

Любит наш народ всякое... Тяжелое, полноприводное и, конечно же, рамное. Сейчас рынок таких машин поредел настолько, что любители настоящих «проходимцев» обратили внимание на более утилитарные пикапы. Их продажи за пару лет взлетели чуть ли не кратно — помогли и китайские товарищи, и наши.

Речь — о пикапах серии ST под маркой Sollers. Родились они, конечно же, не без помощи восточных партнеров, но выпускаются в Ульяновске по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов и четкими планами по локализации. И совсем недавно у дилеров появился самый крупный, дорогой и солидный пикап Sollers — модель ST9. С новичком я провел целую неделю — и вот что «имею рассказать».

Крокодил! Больше пяти метров от носа до хвоста и почти два метра ширины. И как, простите, на этом перемещаться по городу и парковаться? Оказалось — проще, чем на большинстве современных «дизайнерских» кроссоверов. Обзорность — шикарная: стойки тонкие, в огромные зеркала все видно, даже если они не настроены. Слепые зоны сполна компенсирует система камер кругового обзора: за высоченным капотом и задним бортом бесполезно играть в прятки — картинка четкая и контрастная даже ночью.

В салон не заходишь — забираешься. Мощная подножка — не декорация, а самый настоящий функционал. Это слово вообще отлично характеризует ST9: в громадном кузове — шершавое защитное покрытие, на крыльях и грозной морде — детали из некрашеного прочного пластика, не боящиеся царапин.

Интерьер лаконичен — без излишеств, но выглядит стильно. На панели — мягкий пластик, у сидений неплохой профиль и нормальная длина подушки. Кожзам обивки «дышит» — спина не будет потеть. Сзади тоже много места, есть подлокотник, но от рамной конструкции не уйдешь — приходится сидеть с задранными коленями.

Спереди посадка лучше, премиальности добавляют электроприводы кресел водителя и переднего пассажира, а убавляет отсутствие регулировки руля по вылету и зеркальца в водительском козырьке.

Зато экран — мое почтение! Вертикальный «телевизор» с классной графикой, шустрым софтом и главное — огромными виртуальными кнопками: не промахнешься! Еще и основные функции продублированы физически — уверен, что подавляющее число автолюбителей скажут за это спасибо производителю.

Ниже в консоли — отсек с индуктивной зарядкой, в широченном подлокотнике — охлаждаемый бокс. В общем — как будто бы нормальный семейный SUV, только с отдельным кузовом, который, кстати, можно прикрыть опционными герметичными крышками.

В свидетельстве о регистрации Sollers ST9 указано, что он «грузовой бортовой». Действительно, в кузове легально размещается 980 кг чего угодно, но можно беспрепятственно ездить даже по центру Москвы, а из-за руля — это просто большой солидный внедорожник.

224-сильный двигатель живее, чем ожидаешь, разгоняет более чем двухтонную махину: даром, что восьмиступенчатый классический автомат работает скорее плавно, чем быстро. Кстати, в следующем году появится и вариант с дизелем мощностью 163 л.с. На руль пикап реагирует как большая яхта — с ожидаемой ленцой. Но курс держит четко, предсказуемо кренится в поворотах и проявляет полное безразличие к асфальтовым колеям и стыкам.

Рамная «рябь» чувствуется лишь на короткой волне. Удивительно — но и крупные неровности вроде «лежачих полицейских» даже без груза машина проезжает мягко, без классического рессорного подброса кормы, свойственного большинству пикапов. И знаете почему? В задней подвеске тут не рессоры, а пружины — смелое для пикапа решение! С ними он едет мягко, а потерь в грузоподъемности производитель не заявляет — как-нибудь проверим!

Ладно, с дорогами понятно — а без них? Глаза боятся — а ST9 это откровенно все равно. Я запарковал пикап по диагонали на скользком травянистом бугорке так, что заднее колесо едва касалось поверхности, еле вылез сделать фото, упал в куст репейника, испачкался сам, криво-косо залез обратно... А потом просто включил «драйв» и поехал дальше.

Достаточно повернуть рукоятку в положение полного привода — и двигайся куда надо, а не куда получится. Для пущей уверенности можно включить «понижайку» и даже заблокировать дифференциал сзади — тогда пикап превращается практически в трактор. А дальше — снова выезжаешь на дорогу и едешь «по своим ковбойским делам».

В общем, как я выяснил, такой пикап пусть и с оговорками, но может служить тем универсальным автомобилем на все случаи жизни. Увы — недешевым, но одним из самых доступных среди конкурентов-одноклассников.

Прайсы на ST9 у дилеров сейчас стартует с отметки в 3,5 млн рублей, а наш богато укомплектованный пикап в комплектации Ultimate стоит уже 3 575 000 рублей. Со всеми же спецпредложениями минимальная цена большого пикапа Sollers составит 3 349 000 руб.