Tenet готовит к премьере флагманский кроссовер T9, обновленный T4 и седан

Российский бренд Tenet, созданный отечественным холдингом «АГР», провел 27 января пресс-конференцию, в рамках которой представители марки подвели итоги 2025-го и рассказали о планах на 2026-й. И, как передает с мероприятия корреспондент портала «АвтоВзгляд», в этом году нас ждет сразу несколько новинок.

Все они поступят в продажу в 2026 году

Во-первых, конечно же, Tenet выведет на отечественный рынок флагманский кроссовер T9. На пресс-конференции сообщили, что эта модель встанет на конвейер калужского завода холдинга «АГР» в первой половине 2026-го — то есть до июня. Более точных сроков — как запуска серийного производства, так и начала продаж — пока нет. Цен, естественно, тоже.

Во-вторых, Tenet, который сегодня предлагает исключительно кроссоверы, зайдет в сегмент среднеразмерных седанов. Никаких подробностей о четырехдверке D-класса представители бренда не раскрыли, но очевидно, что речь идет о модели, построенной на базе хорошо известной в нашей стране Chery Arrizo 8.

В-третьих, производитель освежит компактный кроссовер T4, а еще презентует новую версию более крупного T8. Что же касается гибридных автомобилей, то в компании изучают вопрос расширения продуктовой линейки за счет таких моделей, но окончательное решение пока не принято.

Добавим, что в ходе пресс-конференции представители Tenet заявили, что план компании на 2026 год — увеличение рыночной доли до 10% и попадание в топ-3 самых популярных марок. Минувший год «Тэнэт» закончил на девятой строчке рейтинга — дилеры реализовали 33 488 новых машин. И это отличный результат, учитывая, что бренд полноценно запустился только в конце лета.

Кстати говоря, портал «АвтоВзгляд» уже провел длительный тест-драйв кроссовера Tenet T8. Обо всех плюсах и минусах этой модели мы подробно рассказали здесь.