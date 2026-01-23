Ну здравствуй, китайская шина: тестируем приличные зимние покрышки из Китая

Дискуссия о китайских шинах, ничуть не менее жаркая, чем о моторных маслах или «чайнакарах», будоражит отечественный интернет последние пару-тройку лет: а стоит ли довериться «поднебесному колесу», а сможет ли оно, в Китае рожденное, удовлетворить совсем непростым запросам русской дороги и еще более сложным — русского водителя? Ответить на этот вопрос можно лишь одним способом: примерить на себя! Чем и займемся в компании весьма известной и довольно любопытной по отзывам шины LANDSAIL ice STAR iS33. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Шинный вопрос, возникший в 2022 году с уходом популярных и давно себя зарекомендовавших брендов с российского рынка, был де-юре решен еще два года назад: мы перезапустили, ставшие уже своими, российские конвейеры шинных заводов, а также наладили постоянные поставки шин из Китая.

Однако оба «поставщика», и отечественный, и поднебесный, однозначного ответа среднестатистическому водителю пока не дали: отечественный производитель еще не убедил качеством, а знакомство с китайским далеко не у всех прошло гладко. Дело в том, что на первых порах к нам завозили довольно разношерстные партии неизвестных покрышек, которые действительно были далеко не лучшего качества. Впрочем, постепенно российские автомобилисты осознали: Китай — Китаю рознь.

В Поднебесной есть весьма уважаемые по всеми миру шинные компании, которые производят продукт достойного качества, совсем не теряющийся в тени грандов и на открытом от всех санкций мира рынке. Другой вопрос, что имена те для нас относительно новые, но лучшего время для знакомства и не придумать: китайские покрышки сегодня в России являются зачастую безальтернативным решением для многих автовладельцев, если не учитывать пару-тройку чисто российских марок шин.

Например, отечественные заводы так и не освоили производство некоторых типоразмеров, так что покупать придется либо «китай», либо «параллельный импорт» по совершенно неприличных ценам. Более того, «параллелька» может приехать к вам старых годов выпуска, неизвестно, как и где хранившаяся, а поэтому вызывающая определенные вопросы к себе. А самое «смешное», что страна-изготовитель в трех случаях из четырех тоже будет Поднебесная. За что же платим-то, спрашивается?

Таким нехитрым образом, приходим к устоявшемуся решению: почитав комментарии и поинтересовавшись заранее, можно подобрать для себя вполне компетентную и добротную покрышку. Сделать выбор исходя из характеристик и отзывов — звучит вполне разумно. Таким путем, собственно, в наших руках и оказался комплект шин LANDSAIL ice STAR iS33.

Бренд широко известен за пределами Китая: каждая 25-я покрышка на дорогах Великобритании, например, носит именно это имя. Бренд, в частности, является спонсором футбольного клуба «Лестер Сити», производит авиапокрышки для «Боингов», а также, что, возможно, будет приятно для российского пользователя, делает на своем заводе шины для Nokian по контракту для китайского рынка.

Продукция китайского производителя прошла испытания ралли-рейдами «Дакар» и «Шелковый путь», регулярно входит в рейтинги европейских автомобильных журналов по управляемости и топливной экономичности и, что важно для нас, автолюбителей из России, поставляется в нашу страну официально с гарантией. Звучит вдохновенно, но что на практике?

Для испытаний шин ice STAR iS33 мы выбрали тривиальный переднеприводный седан, ареал обитания которого — город с периодическими выездами на региональные магистрали и редкими поездками по заснеженной грунтовке. Размерность — популярная, 205/55 R16. Скорости — не самые высокие, но и без излишней скромности. Скользкая укатанная горка, острый отклик на руль и резкие торможения — такие наши ежедневные требования.

Тормоза у машины — далеко не самые хваткие с рождения, чай не BMW, так что на покрышки ложится дополнительная ответственность за хорошее настроение и финансовое благосостояние. Графа «условия» заполнена, поехали на шиномонтаж.

Первая и, зачастую, ключевая проблема покрышек отечественного рынка «новой эпохи» начинается именно здесь: бывает, что шина не балансируется, и диск обрастает целыми «гроздьями» грузиков. Крути ее на диске — не крути, а положение для адекватной балансировки найти непросто.

Не скажем, что это постоянная история, но такое сегодня случается. Увы, среднее качество продукта, с исходом «партнеров», надо признать, упало. Тому подтверждение — комментарии автовладельцев в интернете про трудности шиномонтажа. Дошло до того, что люди начинают искать в продаже конкретные недели и года выпуска.

На этом фоне покрышки LANDSAIL показали вполне пристойные результаты: на повидавших многое дисках, которые уже более 15 лет противостоят отечественным дорогам, шина встала оперативно и с минимальным количеством свинца. Хороший знак для начала знакомства, теперь время ходовых испытаний.

Зима у нас в центральный регион пришла с заметным опозданием, поэтому первые километры — по голому и мокрому асфальту, для затравки оснащенному колеей, еще не успевшей стать лыжней. Скажем просто: дискомфорта, разочарования и прочих досадных чувств не испытали, шина показала себя ничуть не хуже стоявших ранее «Нокиан».

Яблочко от яблони, что называется. Без каких-то намеков, разумеется. Как и любые шипованные покрышки, эти, конечно, тоже шумят: гул недоумения от недостатка снега и льда не выдающийся, вполне сравнимый с классическими представителями данного класса.

Сильного дискомфорта это не вызывает, переносится даже на относительно «бедной» шумоизоляцией машине спокойно и вполне привычно: обычные шипованные шины именно так себя и ведут. Пока ничего нового, казалось бы, но тут за окном полил обидный декабрьский дождь, а потом традиционно подморозило.

Первое толковое и достойное «шиповки» испытание — горка: градусов, на первый взгляд, немного, но зимой уверенно ее осилить могут только обладатели полного привода. Остальные — надсадно шлифуют или пытаются заскочить ходом с разной степенью успеха. И это испытания наши новые шины прошли без сучка и задоринки: спокойно, без истерики и агонии, внатяг и без единого прецедента.

Однако есть первый результат: на сложной и скользкой поверхности шансы автомобиля заметно увеличиваются, а водитель экономит пригоршню нервных клеток. Оно, кстати, и не удивительно: по результатам выборочного сравнительного тестирования зимних шипованных шин, оцененных по критериям управляемость на льду и снегу, торможение на льду и снегу, сцепление на льду и снегу, проведенного с 24.02.2025 по 27.02.2025 в ООО «Испытательный полигон СВФУ» в Якутии, шина LANDSAIL ice STAR iS33 вошла в тройку лидеров. Сравнительные испытания проводились на естественном льду замерзшего озера.

Развить успех на придворовой территории достаточно сложно и глубоко противозаконно, поэтому выезжаем на улицу. А вот держак на «подбитом ледком» утреннем асфальте — адекватный, без коллизий и случайностей: машина держит траекторию, слушается руля и весьма амбициозно тормозит, что, конечно, вистов нашему выбору добавляет.

Не меняется поведение и на трассе: на скорости до 110 км/ч, больше просто не разгонялись, автомобиль едет уверенно и не рыскает, спокойно и тормозит, и разгоняется. Кстати, с похолоданием и появлением на дороге «целевого покрытия» в лице снега и льда шины заметно «притихли»: то ли температура воздуха, то ли наледь практически полностью забрали гул.

Первое впечатление — позитивное, но проехали мы пока менее тысячи километров. Шипы еще толком не прикатали! И прав будет читатель, который скажет: а что вы хотели от новой шины? Да и снег толком не успел создать нам достойных условий для полновесных испытаний.

Поэтому редакционной коллегией решено было продолжить экзаменацию LANDSAIL ice STAR iS33, чтобы точно и однозначно для себя ответить: достойна эта шина русской зимы или нет? Заодно проверим на износ, посчитаем вылетевшие за сезон шипы и прикинем перспективы последующего применения. Не переключайтесь!