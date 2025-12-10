Родился в Калуге: тест-драйв среднеразмерного кроссовера Tenet T8

Можно бесконечно вести дискуссии о реальности угрозы так называемых вторичных санкций, которые почему-то вызывают опасения у наших новых азиатских партнеров, однако реальность такова: именно эти их опасения способствуют тому, что в нашей стране, если рассматривать автомобильную промышленность, полным ходом идет локализация все большего числа китайских автобрендов, что приносит несомненную пользу российскому автомобилестроению. Более того: технологические решения, позаимствованные у производителей из КНР, наши заводы глубоко и можно даже сказать — творчески перерабатывают, выпуская в конечном счете весьма достойные транспортные средства. И яркое тому подтверждение — среднеразмерный полноприводный кроссовер Tenet T8 калужского производства, который портал «АвтоВзгляд» взял на длительный тест.

Название Tenet читается одинаково слева направо и справа налево — изящный палиндром, который маркетологи расшифровывают как «Take Every New Experience Together», то есть «Вместе к новым свершениям». Звучит красиво, но за поэтическими формулировками скрывается вполне прагматичная история. Новый российский бренд появился благодаря партнерству холдинга «АГР» и китайской государственной компании Defetoo из города Уху провинции Аньхой — того самого региона, где базируется Chery Group.

Партнерство рассчитано на 20 лет, а производство налажено по полному циклу: сварка, окраска — все в Калуге. Так что технически это наш, российский сборки, автомобиль. Гарантия — серьезная: 5 лет или 150 000 км пробега. Основа же, платформа и агрегаты, добротно знакомые по моделям Chery, в частности — Tiggo 8 Plus, к нам не поставлявшийся. Но T8 — не полный клон, то есть — абсолютно не клон, поскольку даже внешне заметно отличается от «исходника». Это скорее младший, но вполне самостоятельный брат в «восьмом» семействе с собственным характером и кое-какими переделками специально для нас.

Взглянув на T8, понимаешь: дизайнеры явно боролись с искушением сделать из семейного кроссовера агрессивного зверя. И справились с соблазном, создав образ солидного, но не старомодного, а весьма актуального SUV. Габариты машины (4521х1860х1705 мм, колесная база — 2710 мм) чувствуются, но не давят. Линии кузова сбалансированы. Впечатляют «двухъярусные» фары со стремительными «птичками» ходовых огней и массивная решетка радиатора с рисунком сложного плетения. Выглядит эффектно.

1/6

Но еще эффектнее смотрятся выдвижные дверные ручки. Да, это модно, футуристично и якобы работает даже при -30°C. Но в реальной жизни, с пакетами в руках, ловить один откидывающийся край не так удобно, как привычную скобу.

Пластиковые накладки на колесных арках и по низу кузова защищают от мелких дорожных невзгод. Сзади — два не бутафорских, а самых что ни на есть настоящих патрубка выхлопа. В общем, T8 вполне стоит своих минимальных 3 540 000 рублей. Особенно на 19-дюймовых дисках в топовой версии за 3 790 000 «деревянных».

Внутри — тотальная, увы, цифровизация в виде двух экранов приборной панели (10.25 дюйма) и мультимедийки на 15.6 «инчей». Дизайн — минимализм в чистом виде. Физических кнопок — раз-два и обчелся. Даже регулировка зеркал — только через меню на тачскрине. Климат-контроль также настраивается через экран, что на ходу неудобно. Кстати, и функционирует он довольно странно, нередко начиная при выставленных +27 градусах гнать ледяной воздух. Спасение от навязчивой «цифры» — быстрые иконки в «шторке» дисплей, которую можно настроить под себя.

Селектор коробки передач переехал на рулевую колонку, освободив место на тоннеле. Который теперь — царство одной-единственной, но важной шайбы выбора режимов движения (Eco, Sport, Snow, Mud) и парочки кнопок. Но вот парадокс: несмотря на эту цифровую аскезу, салон удивительно приятен тактильно.

1/10

Мягкая искусственная кожа на торпедо, простроченная замша, аккуратный пластик под светлое дерево — все это не скрипит, не люфтит и пахнет не химией, а просто новой, качественной вещью. И сделано все на совесть. Плюсом — беспроводная зарядка на 50 Вт с охлаждением, охлаждаемый же бокс в подлокотнике и хорошо читающийся проекционный дисплей. Аудиосистема Sony на 10 динамиков — не хай-фай, но для большинства ушей — более чем.

Хотя передние кресла — спорный момент. Они мягкие, с вентиляцией и подогревом, но подушка для рослых людей коротковата. А вот спинка высокая, поддержка поясницы есть. Плюс электропривод в настройках. Обзорность с «капитанского» места — отличная.

Передний же пассажир может слегка загрустить: регулировки по высоте у его кресла нет, оттоманки и массажа — тоже. А вот второй ряд — просто песня. Диван раздельный, с регулировкой угла наклона спинки и продольным ходом. Места для ног — вагон, есть подогрев, USB, свои дефлекторы. Над головой — огромная панорамная крыша.

Третий ряд — классическая история «на крайний случай». Взрослому человеку даже субтильного телосложения здесь будет тесно, но для детей или коротких поездок — сгодится. Есть даже свои дефлекторы обдува.

Багажник с поднятыми всеми семью сиденьями символический, но сложив третий ряд, вы получаете ровный пол и 889 литров, а сложив и второй — вообще 1930 литров. Запаска — полноразмерная, под днищем.

1/8

В урбанистической среде T8 — тихий и покладистый компаньон. 197-сильный двухлитровый турбомотор и 7-ступенчатый «робот» работают слаженно. Старт резковатый, но в потоке переключения плавные, тяги хватает с избытком.

При этом если возникает необходимость резво влиться в плотный поток, коробка на мгновение задумывается, понижающие переключения происходят с едва заметной, но все же паузой.

Подвеска настроена на комфорт: стыки, ямочки, трамвайные рельсы глотает мягко, без лишних стуков. Валкость в поворотах имеется, но она не критична абсолютно. Шумоизоляция «калужанина» отличная даже несмотря на то, что на сомнительном резина начинает петь. Ассистенты (в топовой версии их полный набор) работают адекватно. Нарекания вызывает разве чт система удержания в полосе — она иногда подруливает излишне настойчиво и нервно.

На скоростной загородной магистрали Т8 устойчив, несется уверенно, а запас тяги позволяет легко идти на обгоны в любых режимах движения, в том числе и на предельно допустимых ПДД скоростях. Разгон до сотни — 9-10 секунд, что для его массы можно считать хорошим результатом. После отметки 100 км/ч мотор тянет живее — на обгон вереницы фур можно отправляться со смелостью, но с трезвой оценкой ситуации.

1/11

Тормозная система автомобиля ведет себя вполне предсказуемо: ход педали не слишком короткий и не излишне длинный, она адекватно реагирует как на плавное замедление, требуемое ситуацией, так и на экстренное, когда ее, что называется, утапливаешь в пол.

А вот на загородных извилистых дорогах нужно помнить о кренах и не пытаться играть в гонщика — это ни разу не спорткар. Но управляемость предсказуемая, руль хоть и не слишком информативный, но точный. Расход топлива в смешанном цикле — вполне приемлемые 9 л/100 км, при чисто городской езде — не более 11 литров.

Легкого бездорожья Tenet T9 не боится от слова совсем. Полный привод — подключаемый, через муфту. Это не для серьезной грязи, а для повышения проходимости и уверенности на скользком или раскисшем грунте. В режимах Snow или Mud электроника раньше подключает заднюю ось и позволяет выбраться с умеренной колеи или зимней заснеженной дороги. И достаточно уверенно. По крайней мере в припорошенной первым устойчивым снегом Москве проблем с выездом из дурно убранного двора не было.

Но ждать от нашего героя чудес в глубокой грязи, повторим, не стоит — это все-таки городской кроссовер. Зато муфта стойкая к перегреву, а защита двигателя (пусть и пластиковая) снизу имеется. Дорожный просвет по порогам — честные 196 мм.

1/11

Короче говоря, Tenet T8 — взвешенный выбор для несуетливой жизни. Это автомобиль, который не пытается поразить воображение гениальными техническими решениями или бешеной динамикой. Он предлагает другое: предсказуемость, солидность и добротный комфорт для всей семьи за разумные деньги.

Актуальный внешний вид, простор внутри, хороший ход и адекватное оснащение. Да, у него есть слабые места в виде перегруженного цифровыми меню интерфейса, неидеальной шумоизоляции на плохих покрытиях. Но это не фатальные недостатки, а скорее повод для дальнейшей эволюции модели.

Одним словом — машина для тех, кто ценит пространство, комфорт и новую, но уже проверенную технику, собранную у нас, в России. Он не рвется с места, чтобы всех обогнать. Он уверенно и с достоинством везет свою команду к новым свершениям. А разве не в этом суть семейного кроссовера?