Война скидкам: атака ЦБ и Сбера на маркетплейсы больно ударят по карманам водителей

Эксперт Арефьев раскритиковал попытки руководителей Центробанка и Сбербанка вмешаться в деятельность маркетплейсов, а портал «АвтоВзгляд» сделал свои выводы о реальных последствиях такой политики для отечественного автопарка.

Электронные торговые площадки давно пользуются огромной популярностью у миллионов граждан России, в том числе и пользующихся личным автотранспортом. Особо на их фоне выделяются известные маркетплейсы: они могут предложить потребительские товары широчайшего спектра — и огромный ассортимент комплектующих, и сами машины. Явное преимущество данных сервисов в том, что даже при отсутствии очевидного выигрыша в цене нового ТС в сравнении с дилерами, покупатель имеет возможность избежать всевозможных «допов», которые так любят навязывать в автосалонах. А это, на минуту, экономия минимум от 50 000 руб., а зачастую — гораздо больше. Довольно внушительно в масштабах расценок на «народную» LADA Granta.

Еще один очень важный плюс маркетплейсов состоит в том, что на них за редким исключением можно подобрать товары с довольно существенными скидками по сравнению с аналогами, которые предлагаются в обычных офлайн-магазинах. Любой российский автовладелец — не исключая провинциального пенсионера на «Жигуленке», выпущенном в начале века — может отовариться по таким ценам, что у него останутся средства для поддержания его скромного средства передвижения в форме.

Что, согласитесь, немаловажно в условиях нашей страны с ее стремительно стареющим автопарком. Да и сами расходники для любого ТС доступны на маркетплейсах по приемлемым ценам. Есть, конечно, риск наткнуться на некачественный товар, но это отнюдь не специфика одних только электронных площадок. Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф объявили российским маркетплейсам настоящую войну.

Глава Сбера «взорвал аудиторию» заявлением о том, что они якобы недоплатили налоги в казну государства на общую сумму 1,5 трлн руб. Впрочем, как заметили, например, журналисты «Коммерсанта», мантра про «полтора триллиона» касается именно скидочных схем, которые применяют маркетплейсы, а не про уклонение от уплаты налогов в привычном юридическом смысле.

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Однако г-на Грефа поддержала г-жа Набиуллина. Она назвала практику скидок на известных торговых площадках манипуляцией и предложила в качестве одной из радикальных мер борьбы с данным явлением запрет на наличие у маркетплейсов собственных финансовых организаций. Попутно в ЦБ заверили, что регулятор никогда не выступал против скидок как явления, а наоборот — всегда ратовал за наличие выбора у покупателей.

Заметим: это далеко не первый мощный «наезд» на популярные электронные площадки. Все та же Эльвира Сахипзадовна буквально за три недели до своего выступления в поддержку недовольного Германа Оскаровича уже озвучивала жесткую критику скидок на маркетплейсах: «банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут». «Не совсем справедливая конкуренция», сделала вывод глава ЦБ. Про классических ритейлеров и говорить нечего: они требуют ограничить маркетплейсы, не скрывая, что им не дает жить политика дисконтов последних.

— Но даже оставив в стороне странную заботу г-жи Набиуллиной о справедливости принципа скидок в розничной торговле, сами аргументы, которые озвучивают главы ЦБ и Сбера, все равно выглядят очень странно, — замечает независимый эксперт, кандидат экономических наук Петр Арефьев. — Хотя бы потому, что все крупные коммерческие банки тоже практикуют поощрение клиентов, просто эта практика чаще выражается в форме кешбэка.

Да и на собственных финансовых инструментах маркетплейсы не зациклены. Эти площадки сами призывают сторонние банки к активному взаимодействию. Более того, в апреле нынешнего года на одном из представительных финансовых форумов со стороны популярной электронной торговой площадки был озвучен буквальный призыв к банкам «вступать в коллаборации с маркетплейсами». Пожалуй, в данной связи уместно вспомнить, как сам Герман Греф буквально в этом году заявил, что у финансового сектора появилась «мама в виде ЦБ, — отмечает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: Oliver Berg/globallookpress.com

Что ж, всего сказанного вполне достаточно, чтобы сделать однозначные выводы. Учитывая откровенно странную политику ЦБ по манипуляции ключевой ставкой ради будто бы сдерживания инфляции (а по сути — ради обслуживания интересов коммерческих банков), возникает стойкое ощущение, что спорные результаты своей деятельности регулятор стремится дополнительно «подмочить».

Вряд ли явно играющий в тандеме с г-жой Набиуллиной г-н Греф случайно обозначил цифру в 1,5 трлн рублей «недоимок», якобы возникших из-за дисконтов на маркетплейсах. Скорее всего, это примерная оценка той сверхприбыли, которую, по разумению глав ЦБ и Сбера, мог бы дополнительно получить не производящий никакого реального продукта финансовый сектор, и без того явно разжиревший при учетной ставке, колеблющейся в диапазоне 15-20 процентов и выше.

Ясно, что эту гигантскую сумму никто не собирается отдавать в казну: словесная интервенция про налоги — лишь попытка Грефа призвать в свои адвокаты федеральное правительство. Полтора триллиона хотят выудить из карманов простых россиян — нас с вами — в интересах все тех же крупных коммерческих банков. Ведь отказ маркетплейсов от скидок — это ощутимое повышение цен.

Кстати, непонятно, как такое событие могло бы помочь Центробанку в борьбе с инфляцией. Но очевидно, что оно вынудило бы уже не только покупателей автомобилей (коих в России при нынешних кредитных ставках с каждым днем все меньше), но и тех, кто приобретает, например, расходники для обслуживания имеющихся ТС, время от времени обращаться за новыми кредитными услугами.

Фото: wirestock/freepik.com

То есть г-жу Набиуллину явно тревожит, что пылесос для уборки в автомобиле и какой-нибудь автошампунь (в отличие от самой машины) в России все еще можно купить без банковский «маржи» в 30%. А какими могут быть последствия в смысле дополнительных инфляционных рисков и роста социальной напряженности, главе Центробанка явно безразлично.

При этом возникает еще один важный момент. Возможно, он неочевиден для Германа Оскаровича и Эльвиры Сахипзадовны. Но правда заключается в том, что при удорожании в пять-семь раз автотоваров в отсутствие более дешевых аналогов потребитель может просто отказаться от покупки (учитывая, что нужно еще заплатить втридорога за прочие бытовые принадлежности, а значит — на чем-то надо сэкономить).

И вышеупомянутый пенсионер будет до предела оттягивать сладостный миг замены на старом «Жигуленке», например, тормозных колодок. Чем это обернется для автопарка России, который, как не устает повторять портал «АвтоВзгляд», буквально дряхлеет на глазах? Ответ очевиден, но возглавляющих банковский сектор финансовых «гуру» он совершенно точно не волнует.