Для стран ЕАЭС сертифицировали BYD Seal 6 DM-i

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на данные мониторинга реестра Казстандарта, в первую очередь гибридную модель «поднебесной» сборки начнут продавать в Казахстане. Сертификация в республике действительна до февраля 2029 года.
Габариты пятиместного BYD Seal 6 DM-i составляют 4830х1900х1495 мм, колесная база вытянута на 2790 мм. В салоне установлены проекционный дисплей, 8,8-дюймовая панель приборов, 15,6-дюймовый центральный тасчкрин и восемь динамиков.
Четырехдверка «вооружена» параллельной гибридной системой DM-i. В нее входит бензиновый «атмосферник» объемом 1,5 л и электромотор с получасовой отдачей 95 л.с. Пиковая мощность — 218 л.с., тяговая батарея на 15,9 кВт·ч. Общий запас хода слегка превышает пару тысяч километров, но ограничивается сотней в режиме «электрички».
