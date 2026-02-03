В России начались продажи нового поколения LADA Vesta CNG

АВТОВАЗ запустил в России продажи модернизированной LADA Vesta CNG: четырехдверка оценивается минимум в 1 881 000 рублей. Двухтопливный седан теперь может похвастать наличием газобаллонного оборудования (ГБО) четвертой генерации.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», новая версия Vesta CNG получила 1,6-литровый мотор, работающий в паре с «механикой». Изначально предусмотрены LED-оптика, бесключевой доступ и дистанционный запуск. В салоне установлен кондиционер, за безопасность отвечают система контроля устойчивости и два «эйрбега».

Продвинутое ГБО обеспечивает распределенный впрыск метана с режимом дополнительной подачи бензина, что призвано улучшить динамику. Полная заправка газом обеспечивает запас хода в районе 320 км. С учетом наполненного основного бензобака «Веста» в общей сложности способна преодолеть без дозаправки 1000 км. Метан дает возможность в два-три раза сэкономить на топливе. Кроме того, на 50% снижается транспортный налог.

В двухкомпонентный газовый баллон объемом 90 л, изготовленный из стали и стекловолокна, можно закачать 22 кубометра сжатого газа. Оборудование, размещенное в багажнике, позволяет сохранить полноразмерный 55-литровый бензобак. Для грузов остается 250 л свободного пространства.

