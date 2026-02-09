В России открыли предказаказы на гибридный кроссовер GAC S7

GAC начал принимать на отечественном рынке предварительные заказы на новый гибридный кроссовер S7. Он стал отражением актуального дизайнерского подхода и важным элементом текущего этапа развития линейки марки.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», производители ожидают, что GAC S7 придется по душе довольно состоятельным клиентам, которые ценят в автомобилях сочетание комфорта, инноваций и продуманного оснащения.

С учетом дополнительных специальных предложений за «семерку» попросят минимум 5 249 000 рублей. Покупателям из России будут доступны две комплектации на выбор, полноценные продажи должны стартовать весной — 2 марта.

Пятиместный GAC S7 построен на архитектуре EV+, точные размеры достигают 4900х1950х1780 мм. Колесная база вытянута на 2880 мм, багажник вмещает до 2050 л., а силовая установка выдает более 500 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности нового GAC S7.